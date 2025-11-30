पीरियड ब्लड का रंग देखकर पता करें अपनी सेहत का हाल, एक्सपर्ट ने बताए 7 संकेत; भूलकर न करें अनदेखा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पीरियड ब्लड का रंग कई बार शरीर में चल रही आंतरिक स्थितियों का संकेत देता है। हालांकि, हर महिला का शरीर अलग होता है, लेकिन पीरियड ब्लड का रंग अक्सर हार्मोन, इन्फेक्शन, एक्टिविटी लेवल और ओवरऑल हेल्थ के बारे में खास जानकारी दे सकता है (What Period Blood Color Means)।

जी हां, यही वजह है कि न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि अगर आप अपने पीरियड ब्लड के रंग को समझना सीख जाएं, तो कई समस्याओं को समय रहते पहचानना आसान हो सकता है। आइए जानें कि पीरियड के अलग-अलग रंग आपके शरीर के बारे में क्या बताते हैं (Period Blood Color Health Signs) और हेल्दी पीरियड फ्लो के लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं।