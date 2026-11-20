लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में देर रात तक काम करना और फिर देर से डिनर करना कई लोगों की आदत बन चुकी है। यह आदत धीरे-धीरे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि खाने का समय भी उतना ही जरूरी है, जितना खाने की क्वालिटी।

अगर रोजाना ही देर रात खाना खाया जाए, तो इसका असर पाचन, नींद, वजन और पूरे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस वजह से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकतें हैं। आइए जानते रात को देर से डिनर कैसे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है।