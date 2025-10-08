कब और कैसे लेना चाहिए विटामिन-डी सप्लीमेंट्स, पूरे फायदे के लिए यहां जान लें सही तरीका

विटामिन-डी की कमी सेहत के लिए काफी जरूरी है। इसका सबसे बेहतरीन सोर्स धूप है लेकिन फिर भी ज्यादातर भारतीयों में इसकी कमी देखने को मिलती है। ऐसे में इसकी कमी दूर करने के लिए डॉक्टर कई बार सप्लीमेंट्स (Vitamin-D Supplements) लेने की सलाह देते हैं। लेकिन इसका पूरा फायदा पाने के लिए सप्लीमेंट लेने का सही तरीका पता होना जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यह हड्डियों में स्वास्थ्य, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, मजबूत इम्युनिटी और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और धूप में कम समय बिताने के कारण ज्यादातर भारतीयों में इसकी कमी (Vitamin-D Deficiency Symptoms) पाई जाती है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर विटामिन-डी सप्लीमेट्स लेने की सलाह देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इन सप्लीमेंट्स का पूरा फायदा तभी मिलता है, जब इन्हें सही तरीके से लिया जाए। सप्लीमेंट्स लेने का सही तरीका और समय (Right Way to Take Vitamin-D Supplements) पता होना जरूरी है, तभी इसका पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। आइए जानें इस बारे में