सिर्फ एक महीना सफेद चावल न खाने से शरीर में दिखेंगे कई गजब के बदलाव, फिर सभी पूछेंगे क्या है सेहत का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। White Rice Good or Bad: सफेद चावल (White Rice) भारतीय खान-पान का एक अभिन्न हिस्सा है। कई जगहों पर ये स्टेपल फूड है, जिसका इस्तेमाल करके कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर (White Rice Side Effects) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग सफेद चावल को छोड़कर अन्य अनाजों की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि उनकी सेहत को फायदा मिल सके। आइए ऐसे में हम ये जानते हैं कि अगर आप एक महीने तक सफेद चावल न खाएं (Health Effects of Not Eating Rice for a Month), तो उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है।

क्यों सफेद चावल हैं कम हेल्दी?

सफेद चावल को ब्राउन चावल को पॉलिश करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में चावल के दाने का बाहरी हिस्सा हटा दिया जाता है, जिसके साथ ही इसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। बाहरी हिस्से में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं, जो पॉलिश करने के कारण बाहर निकल जाते हैं।