गर्म पानी में शहद और नींबू के हैं ढेरों फायदे, लेकिन इन 4 लोगों को नहीं करनी चाहिए इसे पीने की गलती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Side Effects Of Honey Lemon Water: वजन कम करने के लिए आपने कई लोगों से सुना होगा कि गर्म पानी में नींबू और शहद (Warm Water With Honey And Lemon) मिलाकर पीने से वजन कम होता है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और अन्य एंजाइम्स बॉडी को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे वजन कम करने में सीधे रूप से फायदा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए ये ड्रिंक फायदेमंद है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब जान लीजिए कि नहीं, गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। आज हम आपको ऐसे 4 किस्म के लोगों (who should avoid honey lemon water) के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें भूलकर भी इस ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए।

किन्हें नहीं पीना चाहिए गर्म पानी में शहद और नींबू?

एसिड रिफ्लक्स

एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेट की सामग्री वापस मुंह में आ जाती है। ऐसा पेट की एसिडिटी बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे में जिन लोगों को ये परेशानी होती है,उन्हें गर्म पानी में नींबू और शहद पीने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है जो पेट में एसिड को बढ़ा सकता है।