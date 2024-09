Lemon Water Side Effects: कहीं सेहत तो नहीं बिगाड़ रहा नींबू पानी, पढ़ें इसे रोज पीने के पांच नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Lemon Water Side Effects: नींबू पानी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए कई लोग सुबह गुनगुने पानी में या डिटॉक्स के लिए पानी में नींबू के टुकड़े रातभर रखकर उसे पीते हैं। नींबू में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत के लिए काफी जरूरी भी होते हैं। लेकिन अगर आप रोज नींबू पानी पी रहे हैं, तो इसके कुछ नुकसान (Harms of Drinking Too Much Lemon Water) भी हो सकते हैं। रोजाना नींबू पानी पीने से हमारी सेहत को नुकसान (Side Effects of Lemon Water) पहुंच सकते हैं, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। आइए जानें।

दांतो को नुकसान

नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से नींबू पानी पीते हैं, तो आपके दांतों के इनेमल का इरोजन होने का खतरा बढ़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए, नींबू पानी पीने के बाद अपने मुंह को पानी से अच्छी तरह धो लें। ये करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि नींबू का सेवन करने के बाद उसका एसिड हमारे मुंह में रह जाता है, जो दांतो को नुकसान पहुंचाता है।