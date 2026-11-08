सर्दियों में दिल को रखना है फिट? आज ही डेली रूटीन में शामिल करें ये असरदार टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ एक अलग ही मजा लेकर आता है, लेकिन यह सुहावना मौसम हमारे दिल की सेहत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। दरअसल, ठंड की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ने लगता है।

इसका सीधा असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी आसान आदतों को शामिल करें, जो दिल को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। आइए जानते हैं वो सरल उपाय जो इस सर्दी आपके हार्ट को मजबूत बनाए रखने में मदद करेंगे।

दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी के साथ सर्दियों की सुबह ठंडा पानी पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी धीमा हो सकता है। इसके बजाय, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। यह आपकी नसों को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। स्वाद और एक्स्ट्रा फायदों के लिए आप इसमें थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हैं।

डाइट हो संतुलित और हार्ट-फ्रेंडली ठंड के मौसम में अक्सर हमारा मन कुछ तला-भुना या ज्यादा फैट वाला खाना खाने का करता है, लेकिन यह आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने दिल को खुश रखने के लिए अपनी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, ओट्स, साबुत अनाज, नट्स और बीजों को जगह दें। साथ ही, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी और मछली दिल की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

(Image Source: AI-Generated) हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें कड़ाके की ठंड के कारण लोग अक्सर बिस्तर में दुबके रहना पसंद करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए यह आदत ठीक नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखने और दिल को मजबूत बनाने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का समय जरूर निकालें। इसमें आप वॉक, स्ट्रेचिंग, योग या कोई भी हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।

शरीर को ठंड से बचाना है बेहद जरूरी क्या आप जानते हैं कि शरीर को ज्यादा ठंड लगने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है? इससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलते समय अपने सिर, हाथों और पैरों को अच्छी तरह ढककर रखें। कोशिश करें कि सुबह बहुत जल्दी या अत्यधिक ठंड में बाहर जाने से बचें, ताकि हार्ट पर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस न पड़े।

नमक और चीनी से बनाएं थोड़ी दूरी सर्दियों के दिनों में अक्सर खान-पान में अचार, पापड़ और प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इनमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। वहीं, ज्यादा चीनी खाने से शरीर का वजन बढ़ता है, जो आगे चलकर हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा पैदा करता है। इसलिए, नमक और चीनी के सेवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

भरपूर नींद लें और स्ट्रेस को कहें बाय-बाय नींद की कमी और मानसिक तनाव, दोनों ही हार्ट डिजीज के बहुत बड़े कारण माने जाते हैं। अपने दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज रात को 7 से 8 घंटे की एक अच्छी और सुकून भरी नींद लें। इसके अलावा, दिन भर के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप हल्का संगीत सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।