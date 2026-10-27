Vitamin-D सप्लीमेंट लेने से पहले जान लें D2 और D3 का फर्क, हार्ट और मसल्स के लिए कौन-सा टाइप है बेस्ट?

एएनआई, नई दिल्ली। अक्सर जब भी हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम Vitamin-D का आता है। हम सभी जानते हैं कि यह विटामिन हमारी हड्डियों के लिए कितना जरूरी है।

हालांकि, यह सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी स्केलेटल मसल्स और दिल समेत शरीर के अन्य टिश्यूज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में हुए एक दिलचस्प अध्ययन से यह बात सामने आई है कि दिल और मसल्स की सेहत के लिए विटामिन डी का एक खास रूप ज्यादा असरदार होता है।

रिसर्च में क्या आया सामने? आमतौर पर डाइटरी सप्लीमेंट्स और खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए विटामिन डी के दो मुख्य रूपों- विटामिन डी2 और विटामिन डी3 का इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद स्थित 'आइसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN)' द्वारा की गई एक नई रिसर्च में पाया गया है कि स्केलेटल मसल्स और हार्ट फंक्शन को बेहतर बनाए रखने में विटामिन डी3, विटामिन डी2 की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी है।

आखिर क्यों पड़ी इस अध्ययन की जरूरत? वैज्ञानिकों के पास इस बात के बहुत कम सबूत मौजूद थे कि हड्डियों के स्वास्थ्य के अलावा, क्या विटामिन डी के ये दोनों रूप शरीर के बाकी हिस्सों पर भी एक जैसा ही असर डालते हैं। इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं ने यह कदम उठाया।