लिवर कहेगा 'थैंक यू' और पेट रहेगा खुश, बस डाइट में जोड़ें डॉक्टर के बताए 5 फूड कॉम्बिनेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम जो भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अच्छा खाने से हम हेल्दी रहते हैं और उसी तरह अनहेल्दी खाने से सेहत को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा खाना खाने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यही वजह है कि बड़े-बुजुर्गों से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक, हर कोई हमें अच्छा खाने की सलाह देते हैं।

हमारी डाइट में शामिल हर एक फूड अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा खाने से अच्छा फल मिलता है और अनहेल्दी खाने से सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन शेयर किए, जो आपके गट और लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

डॉक्टर ने बताएं हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने एक वीडियो में उन्होंने लिखा कि अगर आपको अक्सर ब्लोटिंग, थकान या सुस्ती महसूस होती है, तो आपके पेट और लिवर दोनों को मदद की जरूरत हो सकती है और इसकी शुरुआत आपकी डाइट में शामिल फूड कॉम्बिनेशन से होती है। इसके साथ ही उन्होंने पेट और लिवर दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले पांच फूड कॉम्बिनेशन भी शेयर किए। आइए जानते हैं इसके बारे में-