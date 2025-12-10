Language
    लिवर कहेगा 'थैंक यू' और पेट रहेगा खुश, बस डाइट में जोड़ें डॉक्टर के बताए 5 फूड कॉम्बिनेशन

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने गट और लिवर हेल्थ के लिए 5 फूड कॉम्बिनेशन बताए हैं। इनमें सेब और पीनट बटर ब्लड शुगर को स्टेबल रख ...और पढ़ें

    डॉक्टर ने बताए गट और लिवर को हेल्दी रखने वाले 5 फूड कॉम्बिनेशन (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम जो भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अच्छा खाने से हम हेल्दी रहते हैं और उसी तरह अनहेल्दी खाने से सेहत को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा खाना खाने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यही वजह है कि बड़े-बुजुर्गों से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक, हर कोई हमें अच्छा खाने की सलाह देते हैं।

    हमारी डाइट में शामिल हर एक फूड अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा खाने से अच्छा फल मिलता है और अनहेल्दी खाने से सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन शेयर किए, जो आपके गट और लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। 

    डॉक्टर ने बताएं हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन

    इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने एक वीडियो में उन्होंने लिखा कि अगर आपको अक्सर ब्लोटिंग, थकान या सुस्ती महसूस होती है, तो आपके पेट और लिवर दोनों को मदद की जरूरत हो सकती है और इसकी शुरुआत आपकी डाइट में शामिल फूड कॉम्बिनेशन से होती है। इसके साथ ही उन्होंने पेट और लिवर दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले पांच फूड कॉम्बिनेशन भी शेयर किए। आइए जानते हैं इसके बारे में-

    सेब और पीनट बटर

    डॉ. सेठी ने सेब को पीनट बटर के साथ खाने की सलाह दी है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि फल में मौजूद फाइबर और पीनट बटर में मौजूद हेल्दी फैट ब्लड शुगर को स्टेबल रखने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं।

    हल्दी और काली मिर्च

    हल्दी और काली मिर्च सदियों से भारतीय किचन का हिस्सा रहे हैं, जो सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मददगार हैं। डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों को साथ खाने से काली मिर्च में मौजूद पाइपेरिन हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। करक्यूमिन इम्युनिटी को बढ़ाता है और कैंसर के इलाज में इसकी संभावनाओं पर अध्ययन किया जा रहा है।

    टमाटर और जैतून का तेल

    गट और लिवर के लिए फायदेमंद फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हुए डॉ. सेठी ने टमाटर और जैतून का तेल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि टमाटर को जैतून के तेल के साथ खाएं, क्योंकि हेल्दी फैट हार्ट और स्किन हेल्थ के लिए लाइकोपीन के अब्जॉपर्शन को बढ़ाती है।

    दही और बेरीज

    इसके साथ ही डॉ. सेठी दही को बेरीज के साथ खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स और पॉलीफेनॉल मिलकर आपके गट के माइक्रोबायोम को बढ़ाने में मदद करते हैं।

    पालक और नींबू का रस

    पालक को नींबू के रस के साथ खाने से खट्टे फल में मौजूद विटामिन सी पौधे से मिलने वाले आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।

