रात भर पेट फूला रहता है? आपकी ये 5 छोटी आदते हैं जिम्मेदार, आज ही बदलें और चैन की सोएं नींद
पाचन क्रिया के दौरान गैस बनना सामान्य है, पर रात में यह बढ़ जाती है। भारी भोजन, सोडा, च्युइंगम और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ इसके मुख्य कारण हैं। गैस से बचने के लिए धीरे-धीरे खाएं, फाइबर का सेवन सीमित करें, और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ शामिल करें। गंभीर लक्षणों जैसे पेट दर्द या खून आने पर डॉक्टर से सलाह लें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डाइजेशन के दौरान गैस का होना बेहद सामान्य है और यह इस प्रक्रिया का ही बायप्रोडक्ट है। यह ब्लोटिंग या फार्ट के रूप में सामने आती है, लेकिन दिन के मुकाबले रात में ज्यादा गैस बनती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार लोग हर दिन 8 से 14 बार तक गैस पास करते हैं।
भले ही गैस बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गैस पाचन से जुड़ी परेशानी की तरफ इशारा करता है। आइए जानते हैं, रात में ज्यादा गैस क्यों बनती है और इससे बचने के लिए क्या तरीके हैं।
रात में क्यों बनती है ज्यादा गैस
- डिनर हैवी करना: अगर आपने रात के समय ज्यादा हैवी खाना खाया है, खासकर तेज गति से खाया है तो गैस होने का खतरा बढ़ जाता है। आप जितनी तेजी से खाते हैं उतनी ही ज्यादा मात्रा में हवा आपके अंदर चली जाती है, जोकि गैस का कारण बनती है।
- सोडे वाली ड्रिंक: इसमें कार्बन डाइ ऑक्साइड होता है और इसे पीने से गैस होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इसे स्ट्रॉ से पीना समस्या को और भी बढ़ाने का काम करता है।
- च्युइंगम चबाना: यह आदत आपको गैस की समस्या दे सकती है, क्योंकि इसे चबाने के दौरान लगातार ही हवा अपके मुंह में जा रही होती है। इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना आपकी गैस की समस्या को और भी बढ़ा सकती है।
- रात के खाने में ज्यादा फाइबर: अमेरिकन डाइटी गाइडलाइन हर दिन वयस्क को 22 से 34 ग्राम फाइबर लेने की सलाह देती है लेकिन एक बार में ही इसकी ज्यादा मात्रा लेना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- फर्मेंट होने वाली चीजें: कुछ खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पेट में तेजी से फर्मेंट होते हैं और ज्यादा पानी सोखते हैं। इस वजह से ज्यादा मात्रा में गैस बनने लगती है और ब्लोटिंग होती है। ऐसे फूड आयटम में गेहूं, दालें, गोभी, दूध शामिल हैं।
गैस से ऐसे पाएं राहत
- दिनभर में थोड़ा-थोड़ा करके खाएं। एक बार में ज्यादा खाने की कोशिश ना करें।
- फाइबर वाली चीजें धीरे-धीरे लें और साथ में पर्याप्त पानी भी पीते रहें।
- खाना बहुत तेजी से खाने की कोशिश ना करें, धीरे-धीरे चबाकर खाएं।
- गैस बनाने वाली चीजों की एक लिस्ट बना लें और उसे कम से कम लें।
- अपनी डाइट में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक चीजें शामिल करें, इससे पेट की सेहत बनी रहेगी।
- रात का खाना खाने के दो घंटे बाद ही सोने जाएं।
ऐसा होने पर डॉक्टर को दिखाएं
- बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही हो
- पेट में दर्द हो रहा हो
- उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो
- वजन कम हो गया हो
- डायरिया की स्थिति हो
- मलद्वार से खून आ रहा हो।
