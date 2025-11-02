रात भर पेट फूला रहता है? आपकी ये 5 छोटी आदते हैं जिम्मेदार, आज ही बदलें और चैन की सोएं नींद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डाइजेशन के दौरान गैस का होना बेहद सामान्य है और यह इस प्रक्रिया का ही बायप्रोडक्ट है। यह ब्लोटिंग या फार्ट के रूप में सामने आती है, लेकिन दिन के मुकाबले रात में ज्यादा गैस बनती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार लोग हर दिन 8 से 14 बार तक गैस पास करते हैं।