आपको भी है ब्रा पहनकर सोने की आदत, तो वक्त रहते जान लें इसके गंभीर नुकसान

क्या आप भी उन महिलाओं में से हैं जो रात को सोते समय ब्रा पहनना (Sleeping in a Bra) पसंद करती हैं या फिर मानती हैं कि इससे ब्रेस्ट का शेप सही बना रहता है? अगर हां तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको इससे होने वाले कुछ ऐसे नुकसान (side effects of sleeping in a bra) बताएंगे जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानती होंगी।