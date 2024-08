क्या आप पहनती हैं सही साइज की ब्रा? यहां जानें कैसे लगा सकते हैं इसका पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। How to Find Correct Size of Bra: ब्रा के साथ हर महिला का लव-हेट जैसा रिलेशन होता है। ब्रा महिलाओं के बॉडी के आकार को बेहतर बनाए रखने और स्तनों को सहारा देने के लिए पहना जाता है। हालांकि, ब्रा पहनने के जितने फायदे हैं, उससे कई ज्यादा इसके नुकसान हो सकते हैं, अगर इसका साइज सही नहीं है तो। ब्रा खरीदते समय इसका साइज आपके बॉडी साइज के लिए बिल्कुल ठीक (Right Bra Size) होना चाहिए।

टाइट ब्रा की वजह से स्किन रैश, ब्रेस्ट से जुड़ी समस्याएं और खुजली आदि जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। वहीं लूज ब्रा की वजह से आपका बॉडी शेप खराब नजर आ सकती है। इसलिए ब्रा खरीदने से पहले ये जान लें कि इसका सही साइज (Correct Bra Size) कैसे चुना जाए। अगर आपको भी ब्रा का सही साइज चुनने में परेशानी होती है या आप नहीं जानतीं कि इसका सही साइज कैसे पता।