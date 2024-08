Dolce & Gabbana ने किया डॉग्स के लिए परफ्यूम लॉन्च, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे शॉक

View this post on Instagram

कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

सिर्फ इस परफ्यूम की पैकेजिंग ही नहीं, बल्कि इसकी कीमत भी हैरान करने वाला है। कंपनी ने इस परफ्यूम की कीमत (D&G pet fragrance price) 100 डॉलर यानी करीब 9000 रुपए बताई है। इस डॉग को मिस्ट में ylang ylang, मस्क और चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। हालांकि, इसे लगाने के लिए डॉग ओनर्स को निर्देश दिया गया है कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसानों से कई ज्यादा अधिक होती है। इसलिए उनकी नाक के पास ये परफ्यूम न लगाएं और इसे लगाते समय पहले अपने हाथ पर लगाएं और फिर उनकी फर पर लगाएं।

क्या डॉग्स के लिए सेफ है परफ्यूम?

हालांकि, डॉग्स को परफ्यूम लगाने से पहले आपको Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) की चेतावनी के बारे में भी जरूर जान लेना चाहिए। कुत्ते आस-पास के माहौल के बारे में जानने के लिए अपनी सूंघने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। वे सूंघ कर ही इंसानों और जानवरों से बातचीत करते हैं, लेकिन परफ्यूम के इस्तेमाल से उन्हें ऐसा करने में परेशानी हो सकती है। कुछ परफ्यूम की सेंट कुत्तों को परेशान कर सकता है या उन्हें पसंद नहीं आता है। इसलिए डॉग्स के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत संभल कर करें।

