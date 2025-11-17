देखने-सुनने से नहीं, 'छूने' से होती है शरीर में सबसे बड़ी हलचल; स्टडी में हुआ खुलासा

प्रेट्र, नई दिल्ली। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को केवल देखने और सुनने से सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन ताजा स्टडी इससे थोड़ी अलग कहानी बताती है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह जानने की कोशिश की कि हमारी त्वचा अलग-अलग तरह की उत्तेजनाओं- जैसे तस्वीर, आवाज और स्पर्श पर कैसी प्रतिक्रिया देती है (Sense of Touch)।

स्पर्श क्यों जगाता है सबसे गहरी प्रतिक्रिया? शोध में पाया गया कि हमारा नर्वस सिस्टम स्पर्श से मिलने वाली संवेदनाओं पर सबसे मजबूत शारीरिक प्रतिक्रिया देता है। यानी जब किसी भी प्रकार का टच होता है, शरीर के भीतर अनैच्छिक रूप से कुछ न कुछ बदलने लगता है- जैसे तंत्रिका तंत्र का अचानक सक्रिय होना, हल्का झटका या त्वचा पर सूक्ष्म इलेक्ट्रिक संकेत बनना।

यह हमारे शरीर की उस स्वचालित व्यवस्था का हिस्सा है जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (Autonomic Nervous System) कहते हैं। यह वही सिस्टम है जो बिना हमारे सोचे समझे दिल की धड़कन तेज करता है या हथेलियों में पसीना लाता है।

लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती… अजीब बात यह है कि जहां शरीर स्पर्श के प्रति सबसे तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया देता है, वहीं शोध में यह भी पाया गया कि आवाज और संगीत हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मानसिक और भावनात्मक हलचल पैदा करते हैं। यानी शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं होती।

दूसरे शब्दों में- स्पर्श शरीर को सबसे ज्यादा झकझोरता है,

लेकिन आवाज और संगीत मन में सबसे गहरी तरंगें पैदा करते हैं।

शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया में यह अंतर क्यों? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टैंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की टीम के वैज्ञानिक बताते हैं कि यही वह जगह है जहां शारीरिक अनुभूति और मानसिक अनुभूति के बीच की खाई दिखाई देती है। हमारा शरीर तो स्पर्श को तुरंत दर्ज कर लेता है, लेकिन हमारे दिमाग को आवाज और संगीत ज्यादा गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं।

हमारी भावनाओं के बारे में क्या बताती है त्वचा? शोधकर्ताओं ने त्वचा में होने वाली सूक्ष्म विद्युत गतिविधि, यानी स्किन कंडक्टेंस का अध्ययन किया। जब हम किसी उत्तेजना के संपर्क में आते हैं- चाहे वह आवाज हो, कोई तस्वीर या स्पर्श, तो पसीने की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। इसका असर त्वचा की विद्युत प्रवाह क्षमता पर पड़ता है और यहीं से पता चलता है कि शरीर ने कितना महसूस किया।