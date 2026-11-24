लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल लोग अपने फोन की बैटरी तो समय-समय पर चार्ज कर लेते हैं, लेकिन दिमाग को एनर्जी देने वाले पोषण पर ध्यान देना भूल जाते हैं। ऐसे में लगातार तनाव, स्क्रीन टाइम और अनियमित दिनचर्या का असर सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है।

यही कारण है कि न्यूरोलॉजिस्ट केवल दवाइयों पर नहीं, बल्कि सही खानपान पर जोर देते हैं। कुछ खास फूड्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे एक्सपर्ट्स खुद भी डेली खाते हैं जिससे दिमाग तेज, शांत और संतुलित बना रहे।तो आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मददगार माने जाते हैं

अखरोट इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।डेली थोड़ी मात्रा में अखरोट खाने से मानसिक थकान दूर होती है। फैटी फिश सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियों में ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाकर मूड को स्थिर रखने में मदद करता है। न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी के जोखिम को कम करने में सहायक होता है।

दही इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट और दिमाग के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हेल्दी गट मानसिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और मैग्नीशियम दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं। सीमित मात्रा में इसका सेवन तनाव कम करने और खुशी महसूस कराने वाले हार्मोन को सक्रिय करने में सहायक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी और ब्रॉकली जैसी हरी सब्जियां विटामिन के, फोलेट और आयरन से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व दिमाग की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक हैं।नियमित सेवन से उम्र के साथ होने वाली मानसिक कमजोरी का खतरा भी कम हो सकता है।