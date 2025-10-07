सिर्फ धूप सेंकना ही काफी नहीं! Vitamin-D का अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए करें बस यह एक काम
क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि Vitamin-D की कमी पूरी करने के लिए सुबह-सुबह बालकनी या छत पर कुछ देर धूप में बैठना ही काफी है? अगर हां तो आप शायद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट की मानें तो सिर्फ धूप सेंकना काफी नहीं है क्योंकि विटामिन-डी हमारी त्वचा में एक खास प्रक्रिया से बनता है। आइए विस्तार से जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सोचते हैं कि रोज सुबह थोड़ी देर धूप में बैठने से आपके शरीर को पूरा Vitamin-D मिल जाता है? अगर हां, तो आप शायद गलत हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है।
Vitamin-D को 'सनशाइन विटामिन' कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इसे सूरज की रोशनी से बनाता है, लेकिन इसकी कमी दूर करने के लिए सिर्फ धूप में बैठना ही काफी नहीं है (How to Increase Vitamin-D Absorption)। जी हां, इस विटामिन का सही से फायदा उठाने के लिए एक छोटा-सा काम और करना जरूरी है, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है।
Vitamin-D का अब्जॉर्प्शन क्यों है जरूरी?
विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह न सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को भी बढ़ाता है। इसके अलावा, यह मूड को बेहतर बनाने और हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में भी मदद करता है, लेकिन अगर शरीर इसे सही से अवशोषित न कर पाए, तो धूप में घंटों बिताने का भी कोई फायदा नहीं होगा।
धूप सेंकने से पहले जरूर करें यह काम
अपनी त्वचा पर थोड़ा-सा तेल लगाएं। जी हां, यह पढ़कर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक वैज्ञानिक तरीका है जो विटामिन-डी के निर्माण में मदद करता है। आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल या कोई भी नेचुरल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक पतली-सी परत अपनी त्वचा पर, खासकर उन हिस्सों पर लगाएं जहां धूप पड़ रही हो।
त्वचा पर तेल लगाने से क्या होगा?
हमारी त्वचा के नीचे एक खास तरह का फैट मौजूद होता है जिसे 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट B (UVB) किरणें इस फैट पर पड़ती हैं, तो यह Vitamin-D3 में बदल जाता है।
जब आप त्वचा पर तेल लगाते हैं, तो यह एक तरह से प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। यह त्वचा को रूखा होने से बचाता है और UVB किरणों को अंदर तक गहराई से पहुंचने में मदद करता है। इससे विटामिन-डी3 बनाने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार हो जाती है।
कितनी देर और कब धूप सेंकनी चाहिए?
सबसे अच्छा समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का होता है, जब सूरज की UVB किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। हालांकि, अगर आप इस समय धूप में ज्यादा देर बैठते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, लेकिन विटामिन-डी के लिए 15-20 मिनट काफी हैं।
अगर आप रोज सुबह 15-20 मिनट के लिए हल्के तेल की मालिश करके धूप में बैठते हैं, तो यह आपकी विटामिन-डी की कमी को दूर करने में बहुत मदद मिल सकती है।
