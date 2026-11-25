फैटी फिश- साल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी फिश विटामिन-डी का बेस्ट सोर्स मानी जाती हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद है। सप्ताह में 1-2 बार इन्हें डाइट में शामिल करना शरीर को जरूरी पोषण देता है।

अंडे की जर्दी- अंडे की जर्दी में प्राकृतिक रूप से विटामिन-डी पाया जाता है। सुबह के नाश्ते में उबला अंडा या ऑमलेट शामिल करने से शरीर को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।

मशरूम- मशरूम उन कुछ वेजिटेरियन फूड्स में शामिल है, जिनमें विटामिन-डी पाया जाता है। धूप में रखे गए मशरूम में इसकी मात्रा और बढ़ जाती है। इसे सब्जी, सूप या सलाद के रूप में खाया जा सकता है।

फोर्टिफाइड सीरियल्स- आजकल कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स में विटामिन-डी मिलाया जाता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो जल्दी और हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं।

संतरे का जूस- कुछ पैक्ड ऑरेंज जूस विटामिन-डी और कैल्शियम से फोर्टिफाइड होते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं।