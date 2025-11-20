भारत में सुपरबग का संकट, 83% मरीजों में मिले मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया; इससे आप कैसे करें बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में Lancet eClinical Medicine में प्रकाशित एक स्टडी ने भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इस स्टडी के मुताबिक, भारतीय मरीजों में 83% तक मल्टीड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म (MDROs) पाए गए है। हैरान करने वाली बात है कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कंडीशन बताती है कि सुपरबग (Superbug) का संकट अब अस्पतालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह काफी गहराई तक फैल चुका है। आइए जानें क्यों लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (Antibiotic Resistance) बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

भारत में स्थिति सबसे गंभीर क्यों? चार देशों, भारत, इटली, अमेरिका और नीदरलैंड में 1,200 से ज्यादा मरीजों पर की गई इस स्टडी में पाया गया कि भारत में MDROs के मामले सबसे ज्यादा है। यह आंकड़े कुछ ऐसे दिखे-

भारत- 83%

इटली- 31.5%

अमेरिका- 20.1%

नीदरलैंड- 10.8% भारतीय मरीजों में खासतौर पर 70.2% ESBL-प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और 23.5% कार्बापेनेम-रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिले, जो सबसे ताकतवर “लास्ट-रिजॉर्ट” एंटीबायोटिक्स को भी बेअसर कर देते हैं। इस स्टडी से पता लगता है कि यह समस्या मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से नहीं जुड़ी है, बल्कि पूरे समाज में एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से जुड़ी है। 80% से ज्यादा मरीजों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जाना काफी गंभीर मुद्दा है, जिसे देखते हुए एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।