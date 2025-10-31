Language
    सब्जियों को उबालना सही है या भाप में पकाना? किस तरीके से मिलते हैं सबसे ज्यादा पोषक तत्व

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:08 AM (IST)

    सब्जियों को पकाने के कई तरीके हैं, लेकिन जब बात आती है पोषक तत्वों को बनाए रखने की, तो हर तरीका एक जैसा नहीं होता। अक्सर लोग इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि सब्जियों को उबालना चाहिए या भाप में पकाना (Steaming vs Boiling Vegetables)। आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा पोषण हमें किस तरीके से मिल सकते हैं।

    सब्जियों को उबालना चाहिए या भाप में पकाना? यहां पढ़ें सेहत के लिए क्या है ज्यादा सही (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आप बाजार से सबसे ताजी और रंगीन सब्जियां चुनकर लाए हैं। आपका इरादा है कि इन्हें खाकर आप तंदुरुस्त बनेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में एक छोटी-सी गलती आपके इन सारे इरादों पर पानी फेर सकती है?

    जी हां, हम बात कर रहे हैं सब्जियों को पकाने के तरीके की। अक्सर हम आलू की तरह गाजर, बीन्स या ब्रोकली को भी पानी में तब तक उबालते रहते हैं जब तक वे नरम न हो जाएं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस उबलते पानी के साथ आपके शरीर को मिलने वाले जरूरी विटामिन और मिनरल्स कहां चले जाते हैं? आज हम उस वैज्ञानिक राज को जानेंगे कि सब्जियों को भाप में पकाना क्यों उन्हें उबालने से कई गुना बेहतर है।

    Steaming vs Boiling

    (Image Source: AI-Generated)

    उबालना

    उबालने में हम सब्जियों को सीधे गरम पानी में डुबो देते हैं। भले ही यह तरीका बहुत आसान और तेज हो, लेकिन इसमें पोषक तत्वों का काफी नुकसान होता है।

    विटामिन्स को होता है नुकसान: सब्जियों में कई जरूरी विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। जब आप सब्जियों को पानी में उबालते हैं, तो ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं और जब आप उस पानी को फेंक देते हैं, तो पोषण का एक बड़ा हिस्सा भी बर्बाद हो जाता है।

    टेक्सचर का खराब होना: ज्यादा उबालने से सब्जियां अक्सर नरम और चिपचिपी हो जाती हैं, उनका नेचुरल रंग और स्वाद भी फीका पड़ जाता है।

    भाप में पकाना

    भाप में पकाने में, सब्जियां उबलते पानी के ऊपर रखी जाती हैं, वे सीधे पानी के संपर्क में नहीं आतीं।

    पोषण रहता है सुरक्षित: यह तरीका पोषक तत्वों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है। शोध बताते हैं कि भाप में पकाने से सब्जियों के 90% तक पोषक तत्व बरकरार रह सकते हैं। चूंकि इसमें पानी में भिगोना नहीं होता, इसलिए पानी में घुलनशील विटामिन (विटामिन C और B) नष्ट नहीं होते और सब्जी के अंदर ही बने रहते हैं।

    स्वाद और रंग बरकरार: भाप में पकी हुई सब्जियां अपना नेचुरल कुरकुरापन, चमकीला रंग और ताजा स्वाद बनाए रखती हैं, जो खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है।

    पेट के लिए हल्का: इस विधि में तेल का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है, जिससे खाना पचाने में आसान और हल्का रहता है, जो वजन कम करने वालों और हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतर है।

    किसमें है सबसे ज्यादा पोषण?

    अगर आपका मुख्य उद्देश्य सब्जियों से ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त करना है, तो भाप में पकाना सबसे बेहतर तरीका है। यह सब्जियों को धीरे से पकाती है, उनके पोषण, रंग और स्वाद को बरकरार रखती है। इसलिए, अगली बार जब आप सब्जियां पकाएं, तो उन्हें पानी में उबालने के बजाय, स्टीमर या किसी जालीदार बर्तन की मदद से भाप में पकाकर देखिए।

