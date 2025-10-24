रोज सुबह खा लें बस एक मुट्ठी अंकुरित मूंग... हैरान कर देंगे शरीर में होने वाले 6 बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, अगर हम कहें कि आपकी रसोई में एक ऐसी चीज छिपी है, जिसे न खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है और न बनाने में ज्यादा समय, लेकिन फायदे किसी महंगे सप्लीमेंट से कम नहीं हैं?

जी हां, हम बात कर रहे हैं अंकुरित मूंग (Sprouted Moong) की। बता दें, यह कोई आम दाल नहीं, बल्कि पोषण का एक बड़ा 'पावरहाउस' है, जिसे बनाना बेहद आसान है, लेकिन इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि आप दंग रह जाएंगे।

अगर आप रोज सुबह खाली पेट बस एक मुट्ठी अंकुरित मूंग खाने की आदत डाल लेते हैं, तो आपके शरीर में ये 6 बड़े और शानदार बदलाव होने लगेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। पाचन होगा दुरुस्त अंकुरित मूंग में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। यह फाइबर आपके पाचन तंत्र को साफ करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, और गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। यकीन मानिए, रोज एक मुट्ठी खाली पेट इसे खाने से आपका पेट हल्का महसूस होगा और पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाएगी।

वजन घटाने में मददगार अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अंकुरित मूंग आपका सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसमें कैलोरी बहुत कम और प्रोटीन-फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे आप बेवजह खाने से बचते हैं और आपका वजन आसानी से कंट्रोल में रहता है।

बढ़ेगा एनर्जी लेवल अंकुरित होते ही मूंग में मौजूद आयरन और विटामिन B की मात्रा बढ़ जाती है। आयरन आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी थकान दूर होती है और दिनभर के लिए एक ताजगी भरी ऊर्जा मिलती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी मजबूत ये छोटे-छोटे अंकुरित दाने विटामिन C और कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे होते हैं। ये सभी मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मजबूत इम्युनिटी आपको छोटी-मोटी बीमारियों, जैसे सर्दी-जुकाम, से बचाती है। हार्ट रहेगा हेल्दी अंकुरित मूंग में मौजूद फाइबर और पोटेशियम आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। इससे आपके दिल की सेहत अच्छी बनी रहती है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है।

त्वचा और बाल बनेंगे हेल्दी अंकुरित मूंग प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। यह न सिर्फ आपके बालों को मजबूत और घना बनाता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी अंदर से चमकदार और स्वस्थ बनाने में मददगार है।