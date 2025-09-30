Creatine के लिए क्यों लेने सप्लीमेंट्स, जब इन नेचुरल फूड्स से भी बन सकता है काम
आजकल हर जिम जाने वाले की जुबान पर एक शब्द है- Creatine! क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्या है और क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है? दरअसल कई लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन सिर्फ पाउडर या गोली के रूप में ही मिलता है लेकिन असल में हमारा शरीर अपने आप क्रिएटिन बनाता है और इसे कुछ खास खाने-पीने की चीजों से भी पूरा किया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर के मसल्स ग्रोथ और इसकी मजबूती और इसे एनर्जी से भरपूर बनाए रखने के लिए क्रिएटिन एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। यह शरीर में प्राकृतिक रूप से अमीनो एसिड से बनता है जो ज्यादातर मसल्स में ही संग्रहित होता है। क्रिएटिन हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज, वजन उठाने और स्टैमिना बढ़ाने में सहायक होता है।
वैसे तो मार्केट में कई तरह के क्रिएटिन सप्लिमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप नेचुरल और हेल्दी तरीके से इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ खास फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। आइए, जानते हैं इन फूड्स के बारे में।
रेड मीट
भैंस या बकरे के मांस में क्रिएटिन की उच्च मात्रा होती है। प्रति 100 ग्राम रेड मीट में लगभग 2-5 ग्राम क्रिएटिन पाया जाता है जो मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ में मदद करता है।
मछली
ट्यूना, सेल्मन और हेरिंग जैसी मछलियों में क्रिएटिन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही यह ओमेगा-3 और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है।
पोर्क
सूअर का मांस यानी पोर्क भी क्रिएटिन से भरपूर होता है और मसल बिल्डिंग के लिए उपयोगी होता है।
चिकन
कम फैट और हाई प्रोटीन वाला यह ऑप्शन मसल्स ग्रोथ में मदद करता है। इसमें क्रिएटिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी उपयोगी है।
दूध और डेयरी प्रॉडक्ट्स
दूध, दही और पनीर जैसे उत्पादों में भी थोड़ी मात्रा में क्रिएटिन पाया जाता है, जो शरीर में इसके लेवल को बनाए रखने में मदद करता है।
दालें
दालों में क्रिएटिन नहीं होता, लेकिन ये अमीनो एसिड का स्रोत होती हैं, जो शरीर में क्रिएटिन संश्लेषण में सहायक होते हैं।
चिया सीड्स
क्रिएटिन की सीधी उपस्थिति नहीं होती, लेकिन इनमें ओमेगा-3, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो मसल्स को मजबूती देते हैं।
अंडे
अंडों में अमीनो एसिड भरपूर होते हैं, जो शरीर को क्रिएटिन बनाने में मदद करते हैं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं।
कद्दू के बीज
ये बीज जिंक, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं जो मसल्स ग्रोथ में सहायक होते हैं।
बादाम
बादाम भी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत हैं, जो मसल्स रिपेयर और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।
इन नेचुरल फूड्स को डेली डायट में शामिल कर आप शरीर में क्रिएटिन का लेवल संतुलित रख सकते हैं, जिससे मांसपेशियों की ताकत, ग्रोथ और रिकवरी में जबरदस्त सुधार होता है, वो भी बिना किसी सप्लिमेंट के।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
