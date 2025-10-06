Language
    घर बैठे इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं हार्ट हेल्दी है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा दिल का हाल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही आसान टेस्ट (Heart Health Test) की मदद से आप घर बैठे ही अपने दिल का हाल जान सकते हैं? जी हां इस हार्ट टेस्ट की मदद से आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका दिल वाकई हेल्दी है या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।

    कैसे पता लगाएं दिल की सेहत ठीक है या नहीं? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले काफी चिंताजनक हैं। हार्ट अटैक, आर्टरीज ब्लॉकेज जैसी कई समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक रहना जरूरी है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक बेहद ही आसान से टेस्ट (Heart Health Test at Home) से आप घर पर ही अपने दिल के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं।

    इस टेस्ट का नाम है स्टेयर क्लाइंबिंग टेस्ट (Stair Climbing Test for Heart)। यह एक बहुत ही आसान, बिना किसी टूल के घर पर ही किया जाने वाला टेस्ट है, जिससे आप अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस यानी दिल और फेफड़ों की काम करने की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। आइए जानें इस टेस्ट के बारे में।

    स्टेयर क्लाइम्बिंग टेस्ट क्या है?

    स्टेयर क्लाइम्बिंग टेस्ट में आपको तेजी से और बिना रुके कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और नोट करना होता है कि इसमें आपको कितना समय लगा।

    कैसे करें यह टेस्ट?

    • आपको लगभग 60 सीढ़ियां चढ़नी हैं, जो कि आमतौर पर चार मंजिल के बराबर होती हैं।
    • अब एक स्टॉपवॉच शुरू करें और तेज गति से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें।
    • सीढ़ियां चढ़ते समय न रुकें और न ही रेलिंग का सहारा लें।
    • जैसे ही आप 60वीं सीढ़ी पर पहुंचें, स्टॉपवॉच बंद कर दें और समय नोट करें।

    आपके रिजल्ट क्या बताते हैं?

    यह टेस्ट आपके शरीर के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट को मापने का एक तरीका है, जो बताता है कि रेस्ट की पोजीशन की तुलना में कोई एक्टिविटी करने में आपका शरीर कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है।

    • 1 मिनट से कम- आपका दिल काफी अच्छा है।
    • डेढ़ मिनट (90 सेकंड) से ज्यादा- दिल पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है या आपको कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में सुधार की जरूरत है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लें।

    इसे आसान शब्दों में यूं समझ लीजिए कि जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में 60 सेकंड से कम समय लगा उनमें दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है।

    यह टेस्ट क्यों काम करता है?

    • सीढ़ियां चढ़ना एक इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी है जिसके लिए दिल को ब्लड ज्यादा तेजी से पंप करना पड़ता है ताकि काम कर रही मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच सकें।
    • जब आप तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो यह आपके दिल और फेफड़ों पर अचानक दबाव डालता है।
    • एक हेल्दी हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम इस बढ़ी हुई मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं।
    • अगर आपके दिल को ब्लड पंप करने में परेशानी होती है, या आपके फेफड़े भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जल्दी थक जाते हैं, हांफने लगते हैं और आपको सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा समय लगता है।

    हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि यह कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। इसलिए इस टेस्ट के रिजल्ट्स आप अपने डॉक्टर से साथ जरूर डिसकस करें, ताकि सही मदद मिल सके। 

