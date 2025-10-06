घर बैठे इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं हार्ट हेल्दी है या नहीं, मिनटों में पता चल जाएगा दिल का हाल

क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही आसान टेस्ट (Heart Health Test) की मदद से आप घर बैठे ही अपने दिल का हाल जान सकते हैं? जी हां इस हार्ट टेस्ट की मदद से आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका दिल वाकई हेल्दी है या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले काफी चिंताजनक हैं। हार्ट अटैक, आर्टरीज ब्लॉकेज जैसी कई समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक रहना जरूरी है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक बेहद ही आसान से टेस्ट (Heart Health Test at Home) से आप घर पर ही अपने दिल के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं।

इस टेस्ट का नाम है स्टेयर क्लाइंबिंग टेस्ट (Stair Climbing Test for Heart)। यह एक बहुत ही आसान, बिना किसी टूल के घर पर ही किया जाने वाला टेस्ट है, जिससे आप अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस यानी दिल और फेफड़ों की काम करने की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। आइए जानें इस टेस्ट के बारे में।

स्टेयर क्लाइम्बिंग टेस्ट क्या है? स्टेयर क्लाइम्बिंग टेस्ट में आपको तेजी से और बिना रुके कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और नोट करना होता है कि इसमें आपको कितना समय लगा। कैसे करें यह टेस्ट? आपको लगभग 60 सीढ़ियां चढ़नी हैं, जो कि आमतौर पर चार मंजिल के बराबर होती हैं।

अब एक स्टॉपवॉच शुरू करें और तेज गति से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें।

सीढ़ियां चढ़ते समय न रुकें और न ही रेलिंग का सहारा लें।

जैसे ही आप 60वीं सीढ़ी पर पहुंचें, स्टॉपवॉच बंद कर दें और समय नोट करें। आपके रिजल्ट क्या बताते हैं? यह टेस्ट आपके शरीर के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट को मापने का एक तरीका है, जो बताता है कि रेस्ट की पोजीशन की तुलना में कोई एक्टिविटी करने में आपका शरीर कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है।

1 मिनट से कम- आपका दिल काफी अच्छा है।

आपका दिल काफी अच्छा है। डेढ़ मिनट (90 सेकंड) से ज्यादा- दिल पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है या आपको कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में सुधार की जरूरत है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लें। इसे आसान शब्दों में यूं समझ लीजिए कि जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में 60 सेकंड से कम समय लगा उनमें दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है।