यूट्रस निकालने से पहले और बाद में शरीर में क्या होता है? यहां जान लें क्या होता है इसका असर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूट्रस महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां पीरियड्स, कंसीव करने और शिशु का विकास के लिए जरूरी होता है। हालांकि, कई बार महिलाओं को कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ज्यादा ब्लीडिंग, यूट्रस में फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर जैसी स्थितियों के होने के कारण यूट्रस को सर्जरी द्वारा हटवाना पड़ता है, जिसे हिस्टेरेक्टॉमी कहा जाता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से महिला के जीवन में कई बदलाव लाती है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से-

यूट्रस निकालने के कारण ज्यादा या असामान्य मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।

यूट्रस (गर्भाशय) में फाइब्रॉइड या ट्यूमर।

एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस

यूट्रस, सर्विक्स या एंडोमेट्रियल कैंसर

पेल्विक इंफेक्शन या यूट्रस का प्रोलैप्स (नीचे खिसक जाना) यूट्रस निकालने के बाद क्या होता है? जब यूट्रस निकाला जाता है, तो महिला की कंसीव करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर ओवरीज को भी निकाल दिया जाए, तो शरीर में हार्मोन उत्पादन रुक जाता है और महिला में तुरंत मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस प्रॉसेज के बाद पीरियड्स भी पूरी तरह बंद हो जाता है।