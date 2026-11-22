लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल के समय में लंबे समय तक खड़े रहने, गलत पोस्चर, वजन बढ़ने, ज्यादा चलने या शरीर में कमजोरी के कारण पैरों के निचले हिस्से मतलब पिंडलियों, एड़ियों और तलवों में दर्द की समस्या आम हो गई है।

यह दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि डेली के काम करना भी मुश्किल लगने लगता है।ऐसे में कुछ आसान और प्रभावी एक्सरसाइज न केवल दर्द को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि पैरों के मसल्स को मजबूत बनाकर लचीलापन भी बढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ असरदार एक्सरसाइज के बारे में:

काफ स्ट्रेच ये एक्सरसाइज पिंडलियों के मसल्स को आराम देकर जकड़न कम करती है।दीवार के सामने खड़े होकर दोनों हाथ दीवार पर रखें। एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें। पीछे वाले पैर की एड़ी जमीन पर टिकाकर शरीर को आगे की ओर झुकाएं। 20–30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इसे दोनों पैरों से 3–4 बार करें।

टो रेज ये एक्सरसाइज तलवों और एड़ियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है।सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे पंजों के बल ऊपर उठें और फिर नीचे आएं।शुरुआत में 10–15 बार करें। एंकल रोटेशन टखनों में जकड़न और सूजन को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज फायदेमंद मानी जाती है।कुर्सी पर बैठकर एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं और टखने को घड़ी की दिशा में 10 बार घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में भी घुमाएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं।