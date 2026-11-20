लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के मौसम में लोगों को अलग-अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, तो किसी को पूरे सर्दी भर खांसी-जुकाम की शिकायत बनी रहती है।

इन्हीं में से एक आम परेशानी ज्वाइंट्स में दर्द होना भी है, जिसके लिए सलाह दी जाती है कि ठीक से गर्म कपड़े पहनो। जबकि इसके अलावा ऐसे कई बातें जिन्हें फॉलो कर ठंड में होने वाले ज्वाइंट पेन से छुटकारा पाया जा सकता है।

जोड़ों की रेगुलर मसाज सर्दियों में सरसों या तिल के तेल से पैरों की मसाज करना बड़ा फायदेमंद माना जाता है। रोजाना सोने से पहले तेल को गुनगुना कर हल्के हाथ से जोड़ों की कम से कम 15 मिनट तक मालिश करें। वहीं, सूजन होने पर मसाज करते समय दबाव डालने से बचना है।

गर्म सिंकाई अगर सर्दी बढ़ने से आपके जोड़ों में ज्यादा दर्द बना रहता है, तो गर्म सिंकाई इसके लिए रामबाण इलाज साबित हो सकती है। इसके लिए गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। सिंकाई करते समय जोड़ों पर तौलिया या कोई कपड़ा रख लेना है, फिर 15-20 मिनट तक जोड़ों को गर्माहट दें।

इस बात का ध्यान रखें कि जयफ गर्म सिंकाई से बचें क्योंकि यह त्वचा के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा, अगर सिंकाई से जलन, लालिमा जैसी परेशानी हो तो उसे तुरंत रोककर डॉक्टर से सलाह लें। जोड़ों मेन गर्माहट बनाए रखें सिंकाई के अलावा जोड़ों में ठंड लगने से बचाने के लिए ठीक से गर्म कपड़े पहनें। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेकर घुटनों को आराम देने वाली नी-कैप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्श पर लंबे समय तक बैठने से भी बचें, खासकर अगर उम्र 40 के पार है।