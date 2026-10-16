हथेलियों में दिख सकते हैं लिवर की परेशानी के संकेत, इन बदलावों को न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा लिवर ब्लड में मौजूद प्रोटीन, हॉर्मोन्स और ब्लड सुर्कलेशन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर लिवर में परेशानी शुरू हो गई है तो उसके कुछ स्पष्ट लक्षण स्किन, नाखून और सॉफ्ट टिशूज पर भी दिखने लगते हैं। शुरुआत में ही इन लक्षणों की पहचान कर लेने से लिवर को आगे होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

हथेलियों का लाल होना खून साफ करना, खाना पचाने में मदद करना और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम हमारा लिवर करता है, लेकिन इसके खराब होने के संकेत तुरंत नहीं मिलते। फिर भी गौर से देखा जाए तो हथेलियों का लाल रहना, खुजली होना, नाखूनों में पीलापन या उनका कमजोर हो जाना फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकते हैं।

उंगलियों का झुकना या सुन्न हो जाना यदि आपको लगता है कि आपकी उंगलियां पहले से कहीं ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ने लगी हैं या आपको हथेलियों पर खिंचाव जैसा महसूस होता है तो यह मोटी और सख्त होती स्किन की वजह से हो सकता है। लिवर की क्रॉनिक बीमारियों जैसे सिरोसिस या ज्यादा शराब पीने वालों के साथ ऐसा देखा गया है।

नाखूनों का सफेद होना नाखूनों का रंग सफेद होने लगना और उसके ऊपरी हिस्से पर लाल या फिर गुलाबी रंग की पट्टी नजर आना ब्लड सुर्कलेशन और लिवर में प्रोटीन के स्तर में गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। नाखूनों का ज्यादा चौड़ा और उभरा दिखना लिवर की क्रॉनिक बीमारी की वजह से नाखूनों का आकार ज्यादा गोल, चौड़ा और सूजा हुआ नजर आने लगता है। वैसे फेफड़े या दिल की बीमारी में इस तरह के लक्षण ज्यादा देखे जाते हैं।