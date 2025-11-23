Language
    अब आलू से नहीं बढ़ेगा शुगर, यूरिक एसिड भी होगा कंट्रोल; मोटापा कम करने में भी मिलेगी मदद

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    सीपीआर इंडिया ने आलू पर अपना शोध पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब आलू को कंद के बजाय बीज से बोया जाएगा। इस नई विधि से आलू की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि इसके डीएनए-क्रोमोसोम को नियंत्रित करना आसान होगा। इससे डायबिटीड और अन्य बीमारियों के मरीज भी इसका आराम से खा पाएंगे। अगले साल से नई डिप्लॉइड प्रजातियों के बीज उपलब्ध होंगे।

    आलू के जीन में बड़ा बदलाव (Picture Courtesy: Freepik)

    ठाकुर डीपी आर्य, जागरण। आलू पर चल रहा सीपीआर इंडिया का शोध अब पूरा हो गया है। इससे आलू की बोवाई कंद की बजाय बीज से कराने की तैयारी है। बीज में आलू के डीएनए-क्रामोसोम को नियंत्रित करना आसान होगा। उससे आलू की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।

    वहीं जीन में बदलाव से आलू के सेवन से ग्लूकोइनडेक्स में सुधार होता है, जिससे मधुमेह और अन्य बीमारियों के रोगी इसका आराम से प्रयोग कर सकेंगे। वहीं आलू की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। उसके बाद आलू में कार्बोहाईड्रेट, सोलानिन और चाकोनिन को कम किया जा सकेगा। जिससे कई प्रकार की बीमारियों और आलू के सेवन से पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा। सीपीआर इंडिया ने इसका शोध पूरा कर लिया है। अगले साल से टीपीएस डिपलाइड विधि से तैयार होने वाली आलू की नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध होगा। इससे आलू को भी बीज से बोया जाएगा। अभी तक अभी तक आलू का कंद टेट्रालाइड तकनीक से तैयार किया जाता है।

    अब कंद नहीं, बीज से बोया जाएगा आलू

    आलू देश-दुनिया के सभी क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसल है। इसका प्रयोग भी विभिन्न रूप से लगभग सभी लोग करते हैं। अभी तक आलू परंपरागत तरीके से बोया जाता है । इसके कंद को भूमि में दबाकर नई फसल तैयार की जाती है। इस कंद को टेट्रालाइड विधि से तैयार किया जाता है। इसके जीन में क्रोमोसोम के चार गुणसूत्र होते हैं। ऐसे में किसी न किसी गुणसूत्र में पुरानी प्रजाति के गुणधर्म पहुंचने की आशंका बनी रहती है। 

    सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआइ) इंडिया द्वारा एक शोध को हाल ही में पूरा किया गया है। इसमें आलू का बीज अटालाइड की बजाय डिपलाइड विधि से तैयार किया जाएगा। इसके जीन में क्रोमोसोम के दो गुणसूत्र होंगे।

    उनको एक्सपर्ट आसानी से नियंत्रित कर पा रहे हैं। इससे आलू के परंपरागत गुणधर्म में बदलाव किया गया है। इससे आलू का ग्लूकोइंडेक्ट सुधारा गया है। जिससे ग्लूकोज के रिलीज होने की गति को कम किया जा सकेगा। वहीं कार्बोहाइड्रेट का स्तर भी कम किया जा सकेगा। इससे मधुमेह और मोटापे के रोगियों द्वारा आलू सामान्य रूप से प्रयोग किया जा सकेगा। वहीं आलू के डीएनए में सोलानिन और चाकोनिन को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे जी घबराने, सिर चकराने, पेट फूलने और उल्टी होने की परेशानियों को कम किया जा सकेगा । ऐसे में आलू को कम कैलोरी के खाद्य पदार्थ के रूप में तैयार करने में मदद मिल सकेगी। इससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के रोगी आराम से प्रयोग कर सकेंगे। आलू से गाउट या बढ़े हुए यूरिक एसिड वाले लोगों को परेशानी होती है।

    यह होगा बदलाव  

    कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान विज्ञानी डा. अरविंद यादव ने बताया कि आलू की बुआई अब कंदों (ट्यूबर) के बजाय 'सच्चे आलू के बीज ' ( टीपीएस) से होगी। जिससे आलू उत्पादन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया है। आलू के बीज या टीपीएस, आलू के पौधों के फूल आने के बाद बनने वाली फलियों से प्राप्त छोटे-छोटे बीज होते हैं। ये सामान्य कंद वाले बीजों से अलग होते हैं। इससे फसलों में बीमारियों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

    डॉ. नीरज शर्मा (इंडिया हेड, सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया) ने कहा कि हमने आलू का शोध पूरा कर लिया है। आने वाले साल में आलू को कंद की बजाय बीज बोया जाएगा। इसको ट्रायल के लिए प्रत्येक प्रदेश को दिया जाएगा। उसके बाद किसानों को आवंटन आरंभ हो जाएगा। बीज से आलू की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो रहा है। इसमें कार्बोहाईड्रेट सहित कई तत्वों को नियंत्रित कर लिया गया है। इससे आलू की फसल में कम बीमारी लगेंगी और आलू का सेवन करने से भी बीमारों को डर नहीं लगेगा।