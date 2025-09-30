पीरियड्स के तुरंत बाद करवाना चाहिए 5 मिनट का यह टेस्ट, हर साल हजारों महिलाओं की बचा सकता है जान

यह एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। यह सिर्फ 5 मिनट का होता है लगभग दर्द-रहित होता है और इसकी मदद से आप एक जानलेवा बीमारी से बच सकती हैं। जी हां इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं Pap Smear Test की जिसे आमतौर पर पैप टेस्ट भी कहते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में महिलाओं की सेहत को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं। डॉक्टर तरंग कृष्णा का कहना है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका पता तब चलता है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि एक बेहद आसान और सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट इस खतरे को काफी हद तक टाल सकता है। इस टेस्ट का नाम है- पैप स्मीयर टेस्ट (Pap Smear Test)।

कब और कैसे कराना चाहिए यह टेस्ट? डॉक्टर तरंग कृष्णा के मुताबिक, पैप स्मीयर टेस्ट कराने का सबसे सही समय पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद माना जाता है। यह प्रक्रिया न तो दर्दनाक होती है और न ही ज्यादा समय लेती है। जी हां, यह बस कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।