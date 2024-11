ब्रश करते समय कितना Toothpaste लेते हैं आप? जानिए ज्यादा लगाने से क्या हो सकते हैं नुकसान

दांतों की साफ-सफाई के लिए Toothpaste का इस्तेमाल तो सभी करते हैं। मार्केट में तरह-तरह के टूथपेस्ट मौजूद हैं जो अपने फायदों को लेकर अलग-अलग दावे करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ज्यादा मात्रा लगाना दांतों और मसूड़ों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी हां इससे आपकी ओरल हेल्थ (Oral Care Tips) को कई नुकसान हो सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक अच्छी ओरल हेल्थ (Oral Care Tips) के लिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करने की सलाह दी जाती है। इससे आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहते हैं और रातभर मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में, क्या आप भी ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लगाएंगे, दांत उतने ही अच्छे से साफ होंगे? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको बताएंगे (How much toothpaste to use) कि बहुत ज्यादा टूथपेस्ट लगाने से फायदे की जगह आप जाने-अनजाने किस तरह नुकसान को गले लगा रहे होते हैं।