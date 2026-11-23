रायटर, नई दिल्ली। लिवर की सूजन से जुड़ी बीमारी वाले ऐसे मरीज जिन पर सामान्य इलाज का पूरा असर नहीं हो रहा था, उनकी इस समस्या का समाधान शोधकर्ताओं ने ढूंढ निकाला है। दरअसल, लिवर से जुड़ी परेशानियों के बेहतर इलाज के लिए दवाओं पर परीक्षण किए गए। जिसमें एक दवा के सेवन के बाद लिवर के काम करने के तरीके में सकारात्मक प्रभाव देखा गया।

दवा "इकिर्वो" से काफी सुधार लिवर की सूजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों में इप्सन की दवा "इकिर्वो" लेने के बाद लिवर के कामकाज में काफी सुधार देखा गया। यह जानकारी दवा के अंतिम चरण के एक परीक्षण के आंकड़ों से मिली है। बता दें कि अध्ययन में "प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस" (पीबीसी) से पीड़ित करीब 92 मरीजों को शामिल किया गया था। इस परीक्षण के लिए इकिर्वो को सेकंड-लाइन इलाज के तौर पर परखा गया था।

मरीजों का एएलपी स्तर हुआ सामान्य परीक्षण से पहले इन मरीजों में "उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड" से इलाज के बावजूद "अल्कलाइन फास्फेटेस" (एएलपी) नामक लिवर एंजाइम का स्तर थोड़ा या मध्यम रूप से बढ़ा हुआ पाया गया था। एएलपी का स्तर सामान्य से अधिक होना सक्रिय रोग और लिवर प्रत्यारोपण की अधिक जरूरत से जुड़ा है, जबकि अगर यह पहले की तरह अपने सामान्य स्तर पर आ जाए तो जटिलताओं से मुक्त बेहतर जीवन-अवधि मिल सकती है।

परीक्षण के एक साल बाद इकिर्वो लेने वाले 85.3 प्रतिशत मरीजों का एएलपी स्तर सामान्य हो गया। वहीं, दूसरी तरफ प्लेसिबो लेने वाले मरीजों में यह आंकड़ा 23.3 प्रतिशत तक रहा। इन दोनों की तुलना करें तो शुरुआती स्तर की तुलना में एएलपी में औसतन 36.5 प्रतिशत की कमी इकिर्वो लेने वालों में आई, जबकि इसके विपरीत प्लेसिबो लेने वालों में यह कमी 4.2 प्रतिशत रही। ऐसे में दवा से मरीजों पर दिखा यह असर एक सकारात्मक संकेत है।