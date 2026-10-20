मामूली सी चोट और टूट गई हड्डी? शरीर में चुपके से पैर पसार सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे करें पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुरुआती स्टेज में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए अक्सर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि उनकी हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं।

यही वजह है कि कई लोगों को इस बीमारी के बारे में पता तब लगता है, जब एक मामूली चोट के कारण फ्रैक्चर होता है। आइए जानें कि क्यों फ्रैक्चर होने से पहले तक ऑस्टियोपोरोसिस का पता नहीं चलता। हड्डियां कमजोर होने के कारण आमतौर पर, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है। इस वजह से बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। ये समस्या बुढ़ापे में या महिलाओं में मेनोपॉज के बाद काफी तेजी से विकसित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है।

ये समझना भी जरूरी है कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। खराब पोषण, सुस्त लाइफस्टाइल और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कम उम्र में भी लोग इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। बिना दर्द के बढ़ता खतरा ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे खतरनाक बात है कि जब तक कोई फ्रैक्चर न हो, तब तक इसमें कोई दर्द महसूस नहीं होता। मरीजों को आमतौर पर कूल्हे, कलाई या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है। ऐसे फ्रैक्चर व्यक्ति की चलने-फिरने की क्षमता को सीमित कर देते हैं और उन्हें दूसरों पर निर्भर बना सकते हैं।