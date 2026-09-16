शरीर चीख-चीखकर देता है किडनी खराब होने का इशारा! इन 7 लक्षणों को मामूली समझकर अनदेखा करना है बड़ी गलती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी किडनी शरीर का एक बेहद अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम हमारे खून को साफ रखना, शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना और शरीर में पानी व तरल पदार्थों का बैलेंस बनाए रखना है।

हालांकि, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किडनी से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां 'साइलेंट' होती हैं। यानी शुरुआती दौर में ये कोई साफ संकेत या लक्षण नहीं देतीं। ऐसे में लोग अनजाने में इन शुरुआती बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर समस्या काफी गंभीर रूप ले सकती है। समय रहते शरीर के इन इशारों को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं, जिन्हें देखकर आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए।

पेशाब के रंग में बदलाव अगर आपको अचानक, खासकर रात के समय, बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो इसे बिल्कुल हल्के में न लें। इसके अलावा, पेशाब का रंग गहरा होना, उसमें झाग आना या पेशाब करते समय जलन महसूस होना भी इस बात का सीधा इशारा है कि आपकी किडनी ठीक से अपना काम नहीं कर रही है।

शरीर के अंगों में बेवजह सूजन जब किडनी खून को सही से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में फालतू पानी और सोडियम जमा होने लगता है। इसकी वजह से आपके पैरों, टखनों, हाथों और चेहरे पर सूजन दिखने लगती है। अगर सुबह सोकर उठने पर आपको अपनी आंखों के आसपास सूजन नजर आए, तो यह किडनी की समस्या का एक बड़ा अलर्ट हो सकता है।

हर वक्त थकान और कमजोरी रहना किडनी में गड़बड़ी होने पर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और खून में ही जमा होने लगते हैं। इन हानिकारक तत्वों के जमाव की वजह से व्यक्ति को हमेशा भारी थकान और कमजोरी का अहसास होता रहता है।

भूख कम लगना और जी मिचलाना शरीर में टॉक्सिन्स के बढ़ने का बुरा असर हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। अगर आपकी भूख अचानक कम हो गई है, उल्टी या जी मिचलाने की शिकायत है, या फिर आपके मुंह का स्वाद अजीब सा हो गया है, तो यह किडनी के अस्वस्थ होने का संकेत हो सकता है।

स्किन का रूखा होना और खुजली मचना जब हानिकारक तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, तो वे खून में ही इकट्ठे होने लगते हैं। इसका सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखता है। इससे स्किन रूखी हो जाती है और खुजली व जलन की समस्या शुरू हो जाती है। कई बार इस वजह से त्वचा का रंग भी फीका पड़ने लगता है।

सांस लेने में परेशानी होना किडनी के खराब होने की स्थिति में शरीर में जो अतिरिक्त पानी जमा होता है, वह कई बार फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। इससे सांस लेने में काफी कठिनाई महसूस होने लगती है। इसके अलावा, किडनी की समस्या से होने वाला एनीमिया भी सांस फूलने का एक बड़ा कारण बन सकता है।

कमर के निचले हिस्से में दर्द अगर आपकी कमर के निचले हिस्से या साइड में लगातार दर्द बना रहता है, तो इसे इग्नोर न करें। यह किडनी स्टोन या किडनी में किसी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। कई मामलों में यह दर्द बहुत तेज और असहनीय भी हो सकता है।