लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल फिट रहने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी आदतें भी शरीर को बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं। पैर की उंगलियों के बल पर खड़े होना भी ऐसी ही एक आसान एक्सरसाइज है, जिसे आप घर, ऑफिस या कहीं भी कर सकते हैं।

यह अभ्यास न सिर्फ पैरों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर को कई अन्य फायदे भी पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज के डेली अभ्यास से मिलने वाले फायदों के बारे में पैरों और पिंडलियों को मजबूत बनाए जब आप पैर की उंगलियों के बल खड़े होते हैं, तो पिंडलियों और पैरों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। इससे उनमें ताकत आती है और लंबे समय तक चलने या खड़े रहने की क्षमता बेहतर होती है।

शरीर का संतुलन बेहतर होता है टो स्टैंड करने से शरीर का बैलेंस सुधरता है।जो दिमाग और मांसपेशियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए यह खासतौर पर उपयोगी है, क्योंकि इससे बैलेंस करने की क्षमता बढ़ती है।