टोंड बॉडी का नया सीक्रेट! क्या है रिफॉर्मर पिलाटे, जो शरीर को बना देता है स्लिम और स्ट्रॉन्ग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिटनेस की दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही एक तकनीक है, रिफॉर्मर पिलाटे। ये ट्रेडिशनल पिलाटे का एक मॉडर्न और एडवांस रूप है, जिसमें एक खास मशीन 'रिफॉर्मर' की मदद से पूरे शरीर की एक्सरसाइज की जाती है।

खास बात यह है कि यह तकनीक शरीर के निचले हिस्से,जैसे हिप्स, थाईज और लेग्स,को टोन करने और बेहतर शेप देने में बेहद असरदार मानी जाती है। आइए जानें कि रिफॉर्मर पिलाटे क्या है, यह कैसे काम करता है और निचले शरीर को आकार देने में इसकी भूमिका क्या है?

क्या है रिफॉर्मर पिलाटे? रिफॉर्मर पिलाटे एक विशेष मशीन पर की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसे पिलेट्स रिफॉर्मर कहते हैं। इसमें एक स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसे स्प्रिंग्स, पुली और बार्स से जोड़ा गया होता है। व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर लेटकर, बैठकर या खड़े होकर एक्सरसाइज करता है। यह तकनीक शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रित दबाव डालती है, जिससे ताकत, संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है।