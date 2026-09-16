क्या एक दिन पेट साफ न होना सच में कब्ज है? आखिर क्या होती है पेट में गैस और ऐंठन की असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे दिन की शुरुआत तब तक अच्छी नहीं होती, जब तक कि पेट ठीक से साफ न हो जाए। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हम फ्रेश न हो तो सकें, तो शरीर में क्या असर होता है?

बता दें, एक दिन फ्रेश न होना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। हर इंसान का शरीर अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग दिन में एक या दो बार फ्रेश होते हैं, तो कुछ के लिए दो-तीन दिन में एक बार जाना भी पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। असली बात यह है कि क्या यह आपकी रोजमर्रा की आदत से अलग है और क्या इसके साथ कुछ और दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं।

(Image Source: Magnific) पेट के अंदर क्या चल रहा होता है? जब मल ज्यादा देर तक आपकी बड़ी आंत में रुका रहता है, तो आंत उसमें से पानी सोखने लगती है। इस वजह से मल धीरे-धीरे सख्त हो जाता है और उसे बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि आपको ये दिक्कतें महसूस हो सकती हैं:

पेट फूलना या भारीपन लगना

पेट में ऐंठन जैसा दर्द

गैस की समस्या का बढ़ जाना एक और जरूरी बात कि अगर आप बार-बार प्रेशर को नजरअंदाज करते हैं या टालते हैं, तो धीरे-धीरे शरीर का नेचुरल प्रोसेस और प्रेशर महसूस करने की क्षमता ही कम हो सकती है।

एक दिन पेट साफ न होना नहीं है कब्ज बहुत से लोग एक दिन पेट साफ न होने पर घबरा जाते हैं और इसे कब्ज मान लेते हैं। हालांकि, कभी-कभार एक दिन शौच न होना और नियमित रूप से मल त्याग में परेशानी होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं।

भारत में हुए हालिया अध्ययनों के मुताबिक, लगभग 12 से 17 प्रतिशत लोग लंबे समय तक रहने वाली कब्ज से पीड़ित हैं। साल 2025 में पुरानी कब्ज के मरीजों पर हुए एक अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ। इसमें पाया गया कि कब्ज की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं। कई मरीज रोज शौच जा रहे थे, फिर भी उनकी सबसे आम शिकायत थी कि उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और शौच के बाद भी पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास होता है।

(Image Source: Magnific) कब बन जाती है चिंता की बात? चिंता आपको तब करनी चाहिए जब कई दिनों तक शौच न जाना आपकी आदत बन जाए। आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है अगर: आपको कई दिनों के अंतराल पर शौच जाना पड़ता है।

फ्रेश होते वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है।

मल एकदम सख्त रहता है।

टॉयलेट से आने के बाद भी लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ। अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो यह न सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेचैन कर देता है और तकलीफदेह समस्याओं का कारण भी बन सकता है।

लापरवाही के हैं गंभीर नतीजे अगर कब्ज लंबी खिंच जाए, तो सख्त मल आंतों में जमा होकर रुकावट पैदा कर सकता है। लगातार जोर लगाने से बवासीर और गुदा में दरार की समस्या पैदा होती है। गंभीर कब्ज के बहुत ही दुर्लभ मामलों में, आंत में रुकावट इतनी बढ़ सकती है कि आंत फटने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल भागने और चिकित्सकीय मदद की जरूरत पड़ती है।

कैसे रखें अपना ख्याल? अगर आप आमतौर पर ठीक महसूस कर रहे हैं, तो एक दिन पेट साफ न होने पर परेशान न हों। कब्ज के जोखिम को कम करने के लिए अपनी दिनचर्या में ये आदतें शामिल करें: दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं।

फाइबर वाला भोजन ज्यादा खाएं।

नियमित रूप से कोई न कोई एक्सरसाइज करें।

जब भी शौच की इच्छा हो, तो उसे कभी न रोकें। डॉक्टर के पास कब जाएं? आमतौर पर घरेलू बदलावों से राहत मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए: