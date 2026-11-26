लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट लॉस के लिए लोग नेचुरल ड्रिंक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है मोरिंगा डिटॉक्स वॉटर, जिसे सुपरफूड ड्रिंक भी कहा जाता है।

पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा न केवल शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि वजन कम करने में भी सहायक माना जाता है।आइए जानते हैं कि मोरिंगा वॉटर कैसे काम करता है।

क्या है मोरिंगा डिटॉक्स वॉटर?

मोरिंगा, जिसे सहजन भी कहते हैं, की पत्तियों या पाउडर को पानी में मिलाकर तैयार किया गया ड्रिंक मोरिंगा डिटॉक्स वॉटर कहलाता है। इसमें विटामिन-ए,सी,ई, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को पोषण देने के साथ-साथ डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।

वेट लॉस में कैसे मदद करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है- मोरिंगा में मौजूद पोषक तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है।

भूख को नियंत्रित करता है- ये ड्रिंक फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है।इससे ओवरईटिंग से बचाव होता है।

शरीर को डिटॉक्स करता है- मोरिंगा के मोरिंगा के एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जब शरीर साफ रहता है, तो फैट बर्निंग प्रॉसेज बेहतर तरीके से काम करती है।

ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है- मोरिंगा ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे अचानक भूख लगना और मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है।

फैट जमा होने से रोकता है- मोरिंगा मोरिंगा मेटाबॉलिज्म तेज करता है , जिसके कारण शरीर में एक्ट्रा फैट जमा नहीं होता और वजन कंट्रोल में रहता है। मोरिंगा डिटॉक्स वॉटर कैसे बनाएं? एक गिलास गुनगुना पानी लें,उसमें 1/2 चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाएं। फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू रस और शहद डाल सकते हैं। सुबह खाली पेट इसे पिएं।