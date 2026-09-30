हार्ट अटैक से बचना है, तो आज ही बदल लें यह एक आदत! डॉक्टर ने बताया 30 मिनट का लाइफ-सेविंग हैक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कम उम्र में ही लोगों को दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ अपनी एक रोजमर्रा की आदत को बदलकर आप अपने दिल को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, तो वह आदत क्या होगी?

नोएडा के मेदांता अस्पताल में कार्डियक केयर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. अमित कुमार मलिक ने इस सवाल का बेहद सटीक जवाब दिया है। स्क्रीन का बढ़ता जाल और हमारी सुस्त लाइफस्टाइल डॉ. मलिक के मुताबिक, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी मौजूदा लाइफस्टाइल है। आज के दौर में लोग घंटों तक कुर्सियों पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं या स्क्रीन्स से चिपके रहते हैं। इसके साथ ही, अनहेल्दी और प्रोसेस्ड खाना खाने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इस सुस्त रूटीन का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कम उम्र के युवाओं में भी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियां घर कर रही हैं।

क्या है बचाव का मूल मंत्र? डॉक्टर का कहना है कि भारतीयों को जो एक आदत सबसे पहले बदलनी चाहिए, वह है- एक्सरसाइज को अपनी रोज की जिंदगी का जरूरी हिस्सा न बनाना। जी हां, दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको घंटों जिम में भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। दिनभर में मात्र 30 से 45 मिनट की शारीरिक गतिविधि आपके शरीर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आप इसके लिए अपनी पसंद का कोई भी आसान विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग या फिर कोई भी ऐसा खेल जिसे खेलने में आपको मजा आता हो।

वजन घटाने का टूल नहीं, इसे 'दवा' समझें डॉ. मलिक एक बेहद दिलचस्प और जरूरी बात पर जोर देते हैं। उनके अनुसार, कसरत कितनी इंटेंस है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसे नियमित रूप से करते हैं या नहीं।