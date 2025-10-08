Heart Attack ही नहीं! विटामिन-B12 की कमी में भी नजर आता है यह एक लक्षण; बिना देरी जल्दी करें पहचान

विटामिन-बी12 शरीर के विकास और डीएनए के लिए जरूरी है। इसकी कमी से थकान होंठ सूखना और पीली त्वचा जैसे लक्षण दिखते हैं। अनदेखी करने पर एनीमिया और नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हो सकती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर गलत खानपान और खराब अब्जॉर्प्शन इसकी कमी के कारण हैं। समय रहते लक्षणों को पहचानना जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 शरीर के सही विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। यह रेड ब्लड सेल्स बनाने और डीएनए सिंथसिस के लिए अहम है। ऐसे में सेहतमंद रहने और शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए इसकी सही मात्रा होना बेहद जरूरी है। हालांकि, फिर भी अगर शरीर में इसकी कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं ले रहे हैं या अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं।

यह एक आवश्यक विटामिन है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। आपका शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे डाइट या सप्लीमेंट के जरिए इसे लेना पड़ता है। अगर सही मात्रा में इसकी पूर्ति न की जाए, तो शरीर में विटामिन-बी12 की कमी होने लगती है, जिससे कई तरह के लक्षण नजर आते हैं।