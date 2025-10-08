Language
    Heart Attack ही नहीं! विटामिन-B12 की कमी में भी नजर आता है यह एक लक्षण; बिना देरी जल्दी करें पहचान

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    विटामिन-बी12 शरीर के विकास और डीएनए के लिए जरूरी है। इसकी कमी से थकान होंठ सूखना और पीली त्वचा जैसे लक्षण दिखते हैं। अनदेखी करने पर एनीमिया और नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हो सकती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर गलत खानपान और खराब अब्जॉर्प्शन इसकी कमी के कारण हैं। समय रहते लक्षणों को पहचानना जरूरी है।

    विटामिन-बी12 की कमी लक्षण और कारण (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 शरीर के सही विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। यह रेड ब्लड सेल्स बनाने और डीएनए सिंथसिस के लिए अहम है। ऐसे में सेहतमंद रहने और शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए इसकी सही मात्रा होना बेहद जरूरी है। हालांकि, फिर भी अगर शरीर में इसकी कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं ले रहे हैं या अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं।

    यह एक आवश्यक विटामिन है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। आपका शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे डाइट या सप्लीमेंट के जरिए इसे लेना पड़ता है। अगर सही मात्रा में इसकी पूर्ति न की जाए, तो शरीर में विटामिन-बी12 की कमी होने लगती है, जिससे कई तरह के लक्षण नजर आते हैं।

    गंभीर हो सकती है विटामिन-बी12 की कमी

    विटामिन- बी12 की कमी के लक्षणों में आमतौर पर सूखे होंठ, थकान और पीली त्वचा शामिल हैं। हालांकि, अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इसकी कमी से एनीमिया और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में जानते हैं विटामिन-बी12 की कमी के कुछ सामान्य और गंभीर लक्षणों के बारे में, जिसकी मदद से आप समय रहते कर सकते हैं इसकी कमी की पहचान-

    विटामिन 12 की कमी के सामान्य लक्षण

    • एक्टिविटी करते समय सांस फूलना
    • होंठ सूखना
    • ग्लोसाइटिस (जीभ में सूजन)
    • पेल कंजंक्टिवा (आपकी पलकों के अंदर की परत वाला ऊतक)
    • स्किन का पीला होना
    • थकान

    इसकी कमी से नर्व संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं-

    • चलने में कठिनाई
    • चक्कर आना
    • विजन संबंधी समस्याएं
    • मेमोरी लॉस होना
    • हाथ-पैरों में झुनझुनी

    विटामिन बी12 की कमी के कारण

    • ऑटोइम्यून डिसऑर्डर: हानिकारक एनीमिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो छोटी आंत के लिए विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन को मुश्किल बना देता है।
    • खराब डाइट: विटामिन बी12 एनिमल बेस्ड फूड्स, जैसे मछली, मांस, मुर्गी, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। अगर आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 रिच फूड्स शामिल नहीं करते हैं, तो आपको विटामिन बी12 की कमी हो सकती है।
    • खराब अब्जॉर्प्शन: कुछ लोग आंतों के डैमेज या सर्जरी के कारण विटामिन बी12 को प्रभावी ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं।

    इन फूड्स से दूर होती कमी

    • पका हुआ बीफ लिवर
    • बिना छिलके वाले पके हुए क्लैम
    • दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट
    • अंडे
    • मछली (सैल्मन और टूना)
    • फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नॉन-डेयरी प्लांट मिल्क और पौष्टिक यीस्ट
    • टेम्पेह
    • टर्की

