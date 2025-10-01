बढ़ती उम्र में बढ़ जाती हैं सेहत की चुनौतियां, डॉक्टर ने बताए बुजुर्गों के लिए हेल्दी रहने के टिप्स

बुजुर्गों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौती का सामना करना होता है। इसलिए उनकी सेहत को लेकर सजगता हर स्तर पर जरूरी है । इसके लिए खानपान व जीवनशैली में कैसी सावधानी हो इस बारे में डॉ. विनोद कुमार (पूर्व प्रोफेसर मैडिसिन विभाग एम्स नई दिल्ली) से जानते हैं।

सीमा झा, नई दिल्ली। बुजुर्गों की सेहत की चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। ऐसे में अगर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं भी हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अन्यथा, ये समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। इस उम्र में कैंसर, हार्ट अटैक, निमोनिया की आशंका अपेक्षाकृत अधिक होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देखने और सुनने की समस्या के साथ भूलने की भी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को पाचन, किडनी की समस्या मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। बुजुर्गों में डिमेंशिया का खतरा बना रहता है जो उन्हें परिवार व देखभाल करने वालों पर पूरी तरह निर्भर बना सकता है। ये सभी शारीरिक समस्याएं अपनी जगह हैं। बढ़ते शहरीकरण और परिवार की बदलती संरचना ने बुजुर्गों की मानसिक सेहत को प्रभावित किया है।

अपनों के बीच रहकर भी उन्हें अकेलापन और जीवन निरुद्देश्य महसूस होता है। यह उनके शारीरिक सेहत पर दुष्प्रभाव डालता है। इन सभी समस्याओं से निपटना है कि स्वास्थ्य की समय- समय पर जांच कराते रहें, दवाइयों को लेते रहें और सबसे जरूरी है कि जीवनशैली को सही रखें।

हड्डियों के घनत्व (बोन डेंस्टिटी) में कमी आ जाती है। टहलते समय सपोर्ट लेकर चलना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि बाशरूम में फिसलें नहीं, इसके लिए फर्श को सूखा रखें। अगर सही, संतुलित दिनचर्या रखेंगे, तो बुजुर्ग भी सेहतमंद और आनंदमय जीवन जी सकेंगे।

बुजुर्गों में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, जोड़ों की समस्या, मधुमेह और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं अधिक देखने में आती हैं । हड्डियों के कमजोर होने से उनके गिरने और फ्रैक्चर का जोखिम होता है । इसलिए, बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक सेहत को बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है । उन्हें अकेलेपन से बचाना जरूरी है ।