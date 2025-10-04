डायबिटीज के मरीज इन 5 आदतों का रखें खास ख्याल, कभी नहीं होना पड़ेगा परेशान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो अगर समय पर नियंत्रण में न लाई जाए, तो यह शरीर के हार्ट, किडनी, आंखें और नर्व्स जैसी महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग इस बीमारी को केवल दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल में बदलाव और डिसिप्लीन वाली रूटीन इसके रोक या कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डायबिटीज के पेशेंट्स अगर कुछ असरदार आदतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो ब्लड शुगर लेवल को आसानी से नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्रभावशाली आदतों के बारे में-

रोजाना बैलेंस्ड डाइट लें

हर 3-4 घंटे में हल्का व बैलेंस्ड खाने का सेवन करना ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखता है। भूखे रहने या अचानक ओवरईटिंग से बचें।

हाई फाइबर युक्त आहार अपनाएं

घुलनशील फाइबर जैसे दलिया, सब्जियां, फल, बीन्स और साबुत अनाज शुगर के अब्जॉर्प्शन की गति को धीमा करते हैं, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है।

मीठे और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं

केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड स्नैक्स आदि से परहेज करें, क्योंकि इनमें हाई शुगर और कार्ब्स होते हैं जो शुगर स्पाइक का कारण बनते हैं।

रोजाना एक्सरसाइज की आदत बनाएं

कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्का कार्डियो करने से शरीर की इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है और शुगर लेवल बैलेंस रहता है।

पर्याप्त पानी पिएं

दिनभर में 8–10 गिलास पानी पिएं। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। इससे शुगर लेवल पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है।

स्ट्रेस कम करें

ज्यादा स्ट्रेस शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, म्यूजिक या मनपसंद एक्टिविटीज अपनाएं।

अच्छी नींद लें

7–8 घंटे की पूरी नींद से शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं सुचारू रहती हैं, जो डायबिटीज कंट्रोल में मददगार होती हैं।

ब्लड शुगर की नियमित जांच

घर पर ग्लूकोमीटर से समय-समय पर शुगर लेवल चेक करें जिससे आप किसी एब्नार्मलिटी को समय रहते पहचाना जा सके।

धूम्रपान और शराब से बचें

ये दोनों आदतें इंसुलिन की कार्यक्षमता को घटाती हैं और शुगर लेवल को बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं।

एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं

सीढ़ियों का प्रयोग, थोड़ी-थोड़ी देर में खड़े होकर चलना, खाना खाने के बाद टहलना जैसी आदतें शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करती हैं। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि सही जीवनशैली भी जरूरी है।