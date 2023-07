Weight Loss Tips: वजन कम करने में मददगार है अदरक का पाउडर, इन तीन तरीकों से करें डाइट में शामिल

Weight Loss Tips अदरक में कैल्शियम आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जात हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यह खाने के स्वाद को बढ़ाता है। इसके अलावा यह सर्दी-जुकाम खांसी से राहत दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वजन कम करने के लिए आप अपनी डाइट में अदरक का पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं खाने में इसका इस्तेमाल कैसे करें।

Weight Loss Tips: वजन कम करने के लिए डाइट में शामिल करें अदरक का पाउडर

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Weight Loss Tips: भारतीय रसोई में मौजूद मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ कई बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं। इन्हीं मसालों में शामिल है, अदरक का पाउडर। यह खाने को स्वादिष्ट बनाता है, साथ ही कई रोगों को दूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वेट लॉस जर्नी में भी अदरक का पाउडर शामिल कर सकते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। आप इस पाउडर को अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं। चाहें, तो इसे पानी के साथ ले सकते हैं या खाने में शामिल कर सकते हैं। अदरक की चाय कई घरों में सुबह और शाम के समय अदरक की चाय का सेवन नियमित रूप से किया जाता है। इसके लिए आप अपनी चाय में अदरक का रस मिक्स कर सकते हैं या फिर कुछ स्लाइस डाल सकते हैं। यह ड्रिंक वजन कम करनें में आपकी मदद कर सकता है। अदरक नींबू पानी नींबू का उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह पेट की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना सुबह नींबू पानी पीते हैं, तो इसमें अदरक मिक्स करें, इससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके लिए एक चम्मच कसा हुआ अदरक लें और इसे एक गिलास गर्म पानी में डालें। इसमें नींबू का रस मिलाएं। अगर आपको मीठा स्वाद चाहिए, तो इसमें शहद भी मिक्स कर सकते हैं। अदरक के कैंडीज़ वजन कम करने के लिए आप अदरक के कैंडीज भी खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अदरक को मोटे टुकड़ों में काट लें, इन्हें एक कटोरे में डालें और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण में काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक मिलाएं। फिर इन्हें धूप में सुखा लें, तैयार है अदरक के कैंडीज़। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Picture Courtesy: Freepik

