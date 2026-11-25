अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, घंटों मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन देखना और शारीरिक गतिविधियों से दूरी टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह का खतरा बढ़ा सकती है। बच्चों में भी इसका जोखिम बढ़ रहा है। अनियमित खानपान, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, नींद की कमी और लगातार तनाव भी इसके कारक हैं।

डायबिटीज इंडेक्स के 2025 के अनुसार भारत में सभी आयु वर्गों के करीब 9.87 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर साल करीब 73,567 नए मामले सामने आते हैं। 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के डायबिटीज के मरीजों की संख्या में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है।

बचपन से ही सुधरेंगी ये आदतें तो टलेगा बड़ा खतरा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बचपन से ही दिनचर्या में सुधार और स्वस्थ आदतें अपनाने से खतरा कम किया जा सकता है। दिनभर बैठे रहने की आदत बदलने, नियमित शारीरिक गतिविधियां करने, संतुलित भोजन लेने और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनके स्क्रीन टाइम और खानपान पर भी नजर रखनी चाहिए। इस संबंध में एम्स और एचआरआइडीएवाई के विशेषज्ञों ने भी इस संबंध में चेताया है।

बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी एम्स निदेशक प्रो. निखिल टंडन ने डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के जीवन और बीमारी के प्रबंधन पर जोर दिया। उनके अनुसार, बीमारी की पहचान भर काफी नहीं है; बच्चों को इसका प्रबंधन करना भी आना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ इसके लिए तैयार करने में परिवार और स्कूल की भूमिका अहम है। बच्चों को अपनी स्थिति समझने और आत्मविश्वास के साथ उसका प्रबंधन करने में सक्षम बनाना जरूरी है। चिकित्सीय परामर्श और उचित सहयोग से बच्चे सक्रिय, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। प्रो. निखिल टंडन का कहना है कि सिर्फ बीमारी की पहचान नहीं, बच्चों को इसके प्रबंधन के लिए आत्मनिर्भर बनाना भी आवश्यक है।

बचपन से ही ध्यान देना होगा एचआरआइडीएवाई की कार्यकारी निदेशक प्रो. मोनिका अरोड़ा के अनुसार, लंबे समय तक बैठे रहना, अधिक स्क्रीन टाइम, अनियमित खानपान, नींद की कमी व तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तथा बच्चों में डायबिटीज का जोखिम बढ़ाते हैं। इससे बचाव के लिए बचपन से ही ध्यान देना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को सहयोगात्मक माहौल मिलना चाहिए।