युवाओं में बढ़ रहा डायबिटीज, टाइप-1 डायबटिक बच्चों के लिए वरदान बना ‘गुब्बारा क्लीनिक’

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सर्विलांस प्रोग्राम के तहत जिले में मधुमेह (डायबिटीज) की स्क्रीनिंग की। वर्ष 2025 अप्रैल से मार्च 2026 तक 2,39,515 लोगों की मधुमेह की जांच में 11,488 मरीज पाजिटिव पाए गए।

इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक 1,66,833 लोगों की स्क्रीनिंग में 11,774 लोग मधुमेह से ग्रसित पाए गए हैं। विभाग के अनुसार इसमें 50 प्रतिशत से अधिक लोग वो हैं, जिन्हें पहले नहीं पता था कि उन्हें मधुमेह है। इससे यह बीमारी साइलेंट किलर साबित हो रही है। इसमें युवाओं की संख्या भी अधिक है।

बदलती जीवनशैली, असंतुलित खान-पान की आदतें, मोटापा, नौकरी या काम का अत्यधिक तनाव युवाओं को मधुमेह की ओर धकेल रहा है। पहले यह रोग जहां 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता था, वहीं अब 30 साल की उम्र के युवाओं में दिख रहा है। इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर लोगों को ये तक नहीं पता है कि वह मधुमेह से ग्रसित हैं। यह बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए सर्विलांस व स्क्रीनिंग प्रोग्राम में सामने आई है।

विभागीय टीम ने डेढ़ वर्षों के भीतर अभियान के तहत 4,06,348 लोगों की मधुमेह स्क्रीनिंग की। इसमें 23,262 मरीज पाजिटिव मिले हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डा. यतेन्द्र सिंह बताते हैं कि युवाओं में डायबिटीज होने का मुख्य कारण उनके जेनेटिक्स, मोटापा या अत्यधिक तनाव देखा जाता है।

कई लोग शारिरीक रूप से फिट होने के बाद भी ओपीडी में मधुमेह के लक्षण लेकर पहुंचते हैं। जांच के बाद वे भी मधुमेह पीड़ित निकलते हैं। उनके अनुसार मधुमेह के कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज कराने से इसे समय से नियंत्रित कर ठीक किया जा सकता है।

जिले में टाइप-1 डायबिटीज बच्चों के लिए वरदान बना ‘गुब्बारा क्लीनिक’ टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों व युवाओं को बेहतर इलाज, नियमित देखभाल और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य है कि से नवंबर 2025 में नैनीताल जिले में टाइप-1 डायबिटीज गुब्बारा क्लीनिक की शुरुआत की। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रश्मि पंत के अनुसार वर्तमान में जिले में दो गुब्बारा क्लीनिक संचालित हैं।

इनके माध्यम से 74 मरीजों को नियमित इलाज व चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। यह विशेष क्लीनिक प्रत्येक मंगलवार को बीडी पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल और बेस अस्पताल हल्द्वानी में संचालित होता है। कहा कि दोनों क्लीनिकों में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को फ्री इंसुलिन, ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप उपलब्ध कराई जा रही है।