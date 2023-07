आपके बच्चों की सेहत खराब कर सकते हैं ‘एस्पार्टेम’ वाले ये फूड आइटम्स, आज ही बनाएं इनसे दूरी

Side Effects of Aspartame हाल ही में WHO कोल्ड ड्रिंक्स और च्युइंग गम आदि में इस्तेमाल होवे वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। WHO ने बताया कि शुगर-फ्री फूड आइटम्स में इस्तेमाल होने वाला एस्पार्टेम कैंसर का कारण बन सकता है। जानते हैं यह कैसे आपके बच्चे की सेहत को प्रभावित कर सकता है।