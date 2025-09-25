सिर्फ सिरदर्द नहीं! ब्रेन ट्यूमर होने पर दिखते हैं 4 गंभीर संकेत, डॉक्टर ने कहा- समय से कर लें पहचान
ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है जिसके लक्षणों को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। न्यूरोसर्जन डॉ. जय जगन्नाथन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया है। लगातार सिरदर्द विजन में बदलाव याददाश्त कमजोर होना मूड में बदलाव और झुनझुनी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर पहचान और निदान के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर है, जिसके बारे में आज भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। यही वजह है कि कई बार कम जानकारी के चलते लोग अक्सर इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी पहचान करने में देरी हो जाती है।
यह एक ऐसी बीमारी है, जो हर साल कई लोगों को प्रभावित करती है। इससे बचाव के लिए रोकथाम और सही समय पर इसकी पहचान बेहद जरूरी है। समय पर इसकी पहचान करने के लिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है। इसके कुछ लक्षण बेहद सामान्य होते हैं, जिसे लोग अक्सर आम समझकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में लोगों को इसके बारे में बताने के लिए मशहूर न्यूरोसर्जन, डॉ. जय जगन्नाथन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया।
क्या है ब्रेन ट्यूमर?
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, ब्रेन ट्यूमर दिगमा में या उसके आसपास सेल्स की असामान्य ग्रोथ है। ट्यूमर कैंसरस या नॉन-कैंसरस हो सकते हैं, जिनकी ग्रोथ रेट अलग-अलग होती है। दोनों ही मामलों में, अगर ये बड़े हो जाते हैं और आसपास की नसों, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज पर दबाव डालते हैं, तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग को बाधित कर सकते हैं और सेहत पर प्रभाव डाल सकते हैं।
लगातार सिरदर्द
सिरदर्द होने एक आम समस्या है, जिसके पीछे अक्सर स्ट्रेस या थकान को जिम्मेदार माना जाता है। यही वजह है कि कभी-कभार होने वाला सिरदर्द चिंता का कारण नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहे और सामान्य से अलग महसूस हो, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
विजन में बदलाव
न्यूरोसर्जन ने बताया कि अगर आपकी विजन में अचानक बदलाव हुआ है, तो इसे इग्नोर न करें। धुंधली, डबल या पेरिफेरल विजन लॉस जैसे विजन में हुए बदलाव के लिए तुंरत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह एक शुरुआती संकेत हो सकता है।
कॉग्नेटिव बदलाव
याददाश्त का कमजोर होना, फोकस करने में परेशानी या शब्द खोजने में कठिनाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर सही निदान के लिए डॉक्टर की मदद जरूर लें।
मूड में बदलाव
अचानक चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन को शुरुआत में गंभीर नहीं माना जा सकता है, लेकिन लगातार ऐसा होने पर पैटर्न पर नजर रखें। यह किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।
दौरे पड़ना या झुनझुनी/सुन्नता
डॉक्टर ने यह भी बताया कि असामान्य झुनझुनी या सुन्नता आमतौर पर सामान्य हो सकते हैं, लेकिन लगातार ऐसा होने आम नहीं है और इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
