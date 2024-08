गलत तरह से पानी पीने से सेहत को हो सकते हैं कई नुकसान, अगर जान लिया सही तरीका तो फायदे में रहेंगे आप!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Right Way To Drink Water: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस... घर हो या फिर बाहर! आप हर चीज के बिना काम चला सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कुछ देर भी रह नहीं सकते। गर्मी हो या सर्दी, शरीर को हर मौसम में पानी की जरूरत होती है और इसकी कमी से कई बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आप डिहाइड्रेशन से तो बचते ही हैं, साथ ही त्वचा और बाल भी हेल्दी रहते हैं। हालांकि कई बार हम जानकारी की कमी के कारण पानी पीते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, सेहत का कबाड़ा कर सकती हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं पानी पीने का सही तरीका (Correct Water Drinking Method), यानी इस दौरान आपको किन गलतियों से बचना चाहिए।