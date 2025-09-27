अगर 2 हफ्तों से ज्यादा रहे खांसी, तो न करें नजरअंदाज; डॉक्टर कर रहे हैं सावधान

क्या आपको दो हफ्तों से ज्यादा समय से खांसी हो रही है? अगर हां तो इसे हल्के में न लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक आम खांसी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी लेकिन डॉक्टर इसे लेकर गंभीर होने की सलाह दे रहे हैं। जी हां लंबी चलने वाली खांसी कई बार किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। आइए जानते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खांसी हमारे शरीर का एक स्वाभाविक सुरक्षा तंत्र है। यह गले और सांस की नलियों में जमी धूल, म्यूकस या अन्य कणों को बाहर निकालने का काम करती है। सामान्य सर्दी-जुकाम या फ्लू के दौरान होने वाली खांसी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन जब खांसी हफ्तों तक बनी रहे (Persistent Cough), तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है।

ऐसे में, समय रहते सावधानी बरतना और डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है। आइए, डॉ. ज्ञानेंद्र अग्रवाल (सीनियर डायरेक्टर, रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 128, नोएडा) से जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें।

कब समझें खांसी गंभीर हो गई है? आमतौर पर 1–2 हफ्ते तक चलने वाली खांसी को सामान्य माना जाता है और यह आराम, पानी पीने और साधारण दवाइयों से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर खांसी दो हफ्ते से ज्यादा बनी रहती है, तो इसे 'क्रॉनिक कफ' कहा जाता है। इस स्थिति में सही कारण जानने और इलाज के लिए डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है।

लगातार खांसी के आम कारण लगातार खांसी कई वजहों से हो सकती है, जिनमें से कुछ सामान्य तो कुछ गंभीर होती हैं: पोस्ट-नेजल ड्रिप: एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन की वजह से नाक से गले में म्यूकस का टपकना।

एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन की वजह से नाक से गले में म्यूकस का टपकना। अस्थमा: इसमें खांसी मुख्य लक्षण हो सकती है, खासकर जब सांस लेने में घरघराहट न हो।

इसमें खांसी मुख्य लक्षण हो सकती है, खासकर जब सांस लेने में घरघराहट न हो। एसिड रिफ्लक्स (GERD): पेट का एसिड ऊपर आकर गले और श्वसन नलियों को परेशान करता है।

पेट का एसिड ऊपर आकर गले और श्वसन नलियों को परेशान करता है। धूम्रपान और प्रदूषण: ये फेफड़ों और सांस की नलियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

ये फेफड़ों और सांस की नलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ दवाइयां: जैसे हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं से भी लंबे समय तक खांसी हो सकती है। इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज अगर खांसी के साथ ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए:

बलगम में खून आना

बिना कारण वजन कम होना

लगातार सांस फूलना या घरघराहट

सीने में दर्द या भारीपन

बार-बार बुखार या रात को पसीना आना ये संकेत टीबी, निमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या कभी-कभी फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ इशारा कर सकते हैं।

कब करें डॉक्टर से संपर्क? अगर खांसी दो हफ्ते से ज्यादा समय तक ठीक न हो

खांसी आपकी नींद और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हो

समय के साथ खांसी बढ़ती जा रही हो डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एक्स-रे, ब्लड टेस्ट या फेफड़ों की जांच जैसी टेस्ट करा सकते हैं, ताकि सही कारण पता लगाया जा सके। खासकर धूम्रपान करने वालों और जिनके परिवार में फेफड़ों की बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।