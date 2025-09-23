क्या आप भी अपनी सुबह की शुरुआत एक कप गरमा-गरम कॉफी से करते हैं? जी हां यह सिर्फ नींद भगाने का काम नहीं करती बल्कि आपकी सेहत पर भी गहरा असर डालती है। हाल ही में हुए शोध बताते हैं कि कुछ खास तरह की कॉफी आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक, गरमा-गरम कॉफी कई लोगों के रूटीन का जरूरी हिस्सा होती है, मगर सोचिए क्या हो अगर आपकी यही आदत आपके दिल को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रही हो? जी हां, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह आदत, खासकर अगर आप अनफिल्टर्ड कॉफी (जैसे कि French Press, Turkish Coffee) पीते हैं, तो यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है?

हां, यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यह सच है। कॉफी बीन्स में कैफेस्टोल (Cafestol) और कह्वेओल (Kahweol) नामक नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही तत्व शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं (Does Coffee Raise Cholesterol)। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

अनफिल्टर्ड कॉफी और कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन कॉफी बीन्स में कुछ नेचुरल ऑयल होते हैं, जिन्हें 'कैफेस्टॉल' और 'कह्वेओल' कहते हैं। जब हम कॉफी को पेपर फिल्टर से छानते हैं, तो ये हानिकारक तत्व फिल्टर में ही रह जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कॉफी पीते हैं जो बिना फिल्टर के बनाई जाती है, जैसे कि फ्रेंच प्रेस, टर्किश कॉफी या बॉइल्ड एस्प्रेसो, तो ये ऑयल सीधे आपके कप में आ जाते हैं।

जाहिर तौर पर ये तेल शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे हमारे शरीर में 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) का स्तर बढ़ सकता है, जो सीधे तौर पर दिल की बीमारियों का कारण बनता है।

किस तरह की कॉफी है ज्यादा खतरनाक? अगर आप कभी-कभार ही अनफिल्टर्ड कॉफी पीते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रोजाना 4-5 कप अनफिल्टर्ड कॉफी पीते हैं, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। यह उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही कॉफी है या जिनकी फैमिली में दिल से जुड़ी बीमारियों काी हिस्ट्री रही है।

ये कॉफी हैं ज्यादा नुकसानदायक फ्रेंच प्रेस: इसमें पेपर फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है।

इसमें पेपर फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है। टर्किश कॉफी: इसे उबालकर बनाया जाता है, जिससे यह और भी नुकसानदायक हो जाती है।

इसे उबालकर बनाया जाता है, जिससे यह और भी नुकसानदायक हो जाती है। बॉइल्ड एस्प्रेसो: भले ही यह छोटी मात्रा में हो, लेकिन इसमें 'कैफेस्टॉल' की मात्रा ज्यादा होती है। कौन-सा तरीका है सबसे सुरक्षित? अगर आप कॉफी का मजा लेना चाहते हैं और साथ ही अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो फिल्टर वाली कॉफी चुनें।