कहीं आपका लिवर भी तो नहीं हो गया फैटी? डॉक्टर के बताए इन लक्षणों से घर बैठे करें पहचान

फैटी लिवर एक गंभीर समस्या है जो आजकल कई लोगों को परेशान कर रही है। यह लिवर में फैट जमा होने से होती है और शुरुआती लक्षणों का पता नहीं चलता। गलत खानपान और जीवनशैली इसकी मुख्य वजह हैं। डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार इसके लक्षण हैं जिसकी मदद से आप समय रहते इसकी पहचान कर सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैटी लिवर एक गंभीर समस्या है, जो इन दिनों कई लोगों के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। यह समस्या तब होती है, जब लिवर में फैट जमा होने लगता है और अक्सर शुरुआत में इसके कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि अक्सर इसकी पहचान करने में देरी हो जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आमतौर पर लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें और गलत खानपान इस समस्या की वजह बनता है। हालांकि, और भी कई ऐसे कारण है, जो फैटी लिवर का कारण बन सकते हैं। इस समस्या का जल्दी पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फैटी लिवर चुपचाप बढ़ता है और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह और भी गंभीर लिवर समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में आप डॉ. सौरभ सेठी के बताए कुछ लक्षणों की मदद से घर बैठे ही शुरुआत में फैटी लिवर की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में-

लगातार थकान अगर आप इन दिनों बिना किसी मेहनत के लगातार थकान महसूस हो रही है, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें। अच्छी नींद और भरपूर आराम के बाद भी अगर आप थकान लग रही है, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। यह लगातार थकान इसलिए होती है, क्योंकि लिवर पर दवाब होता है और वह शरीर से टॉक्सिन्स को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता है। अगर आराम करने के बाद भी थकान कम न हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

दाहिनी पसली के नीचे दर्द हमारा लिवर दाहिनी यानी राइट रिब्स के नीचे मौजूद होता है, इसलिए फैटी लिवर डिजीज होने पर इस हिस्से में सूजन या हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह बेचैनी अक्सर तेज या चुभने वाले दर्द के बजाय दबाव या भरापन जैसी महसूस होती है। अगर आपको भी लगातार ऐसी बेचैनी यह दर्शाती है कि फैट जमा होने के कारण लिवर बड़ा हो गया है और उसमें सूजन आ गई है, जिससे उसकी फंक्शनिंग पर असर पड़ता है।

स्किन और बालों में बदलाव अगर आप फैटी लिवर का शिकार हो गए हैं, तो इसकी वजह से आपकी स्किन और त्वचा पर बदलाव हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई, रंगहीन और खुजली वाली हो रही है और साथ ही मुंहासे या असामान्य चकत्ते नजर आए, तो इसे अनदेखा न करें। साथ ही फैटी लिवर बालों के पतले होने और झड़ने का कारण भी बन सकती है।