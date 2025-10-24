हेल्दी एजिंग के लिए रोज करें यह एक सिंपल एक्सरसाइज, बढ़ती उम्र में भी शरीर रहेगा मजबूत

(Picture Courtesy: Freepik)

पैरों की ताकत बरकरार रखे- उम्र के साथ पैरों की मांसपेशियां सबसे पहले कमजोर होती हैं। स्क्वॉट्स करने से जांघों, कूल्हों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मजबूत पैर आपको लंबी दूरी तक चलने, सीढ़ियां चढ़ने और रोज के कामों को आसानी से करने की शक्ति देते हैं।

हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाए- स्क्वॉट्स एक वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज है। यह हड्डियों पर दबाव बनाकर उनकी डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा कम होता है।

बैलेंस और स्टेबिलिटी में सुधार- बुढ़ापे में गिरने का डर सबसे बड़ा होता है। स्क्वॉट्स करने से कोर मसल्स मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। इससे गिरने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है।

जोड़ों के दर्द से राहत- नियमित और सही तकनीक से स्क्वॉट्स करने पर घुटनों और कूल्हों के जोड़ मजबूत होते हैं। यह जोड़ों में लचीलापन लाती है और अकड़न व दर्द से राहत दिलाने में मददगार है।

रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए- मजबूत पैर और कोर आपकी रोजमर्रा के काम, जैसे- बैठने-उठने, झुकने, सामान उठाने आदि को आसान बना देते हैं।